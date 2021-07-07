74.5 % من سكان الدولة تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح و64.3 % تلقوا الجرعتين

المصدر: (أبوظبي - وام)

أكدت الدكتورة فريدة الحوسني المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة أن الإمارات تواجه جائحة «كوفيد 19» ببنية حيوية صلبة وقدرات بشرية قادرة على التعامل مع تداعياتها وتخطيها يدعمها في ذلك وعي مجتمعي والتزام من فئات المجتمع كافة.

وقالت إن القطاع الصحي يواصل جهوده للوصول إلى المناعة المجتمعية من خلال توفير اللقاحات للفئات المؤهلة، مشيرة إلى أن نسبة الحاصلين على الجرعة الأولى من إجمالي السكان وصلت إلى 74.5 % في حين بلغت نسبة متلقي جرعتي اللقاح 64.3 % من إجمالي السكان. وأوضحت أن الإمارات لا تزال تحتل المرتبة الأولى عالمياً في توزيع الجرعات اليومية للقاحات بمعدل 158.24 جرعة لكل 100 شخص.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:



الإمارات الأولى عالمياً في توزيع الجرعات اليومية للقاحات «كوفيد - 19»







تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز