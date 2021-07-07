محمد بن راشد: ما بذره الطاهر بن أحمد سيثمر شباباً عربياً يرفع بنياناً عظيماً

المصدر: دبي ـ البيان

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، الطاهر بن أحمد، مشرف تحدي القراءة العربي في موريتانيا، والذي رحل عن الدنيا بعد صراع مع المرض.

ودوَّن سموه عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «الطاهر بن أحمد، مشرف تحدي القراءة العربي في موريتانيا، كان يشرف سنوياً على أكثر من 500 ألف طالب في أكبر مسابقة عربية للقراءة، توفي بعد صراع مع المرض. رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه»، وأضاف سموه: «سيثمر ما بذره قريباً، شباباً يرفع بنياناً عظيماً لأمتنا العربية».

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محمد بن راشد: سيثمر ما بذره الطاهر بن أحمد شباباً عربياً يرفع بنياناً عظيماً

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