هزاع بن زايد: نهج محمد بن زايد للتسامح تجلى في وثيقة الأخوة الإنسانية

المصدر: (دبي ـ البيان )

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أن نهج التسامح الذي أرساه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تجلى بأجمل صوره عبر وثيقة الأخوة الإنسانية. وقال سموه في تغريدة عبر «تويتر»: «وسام «رجل الإنسانية» الذي قلدته مؤسسة التعليم البابوية التابعة للفاتيكان، للشيخ محمد بن زايد تكريم لنهج التسامح الذي أرساه سموه وتجلى بأجمل صوره عبر وثيقة الأخوة الإنسانية التي انطلقت من أبوظبي، لتنشر رسالة الخير والمحبة والسلام في أرجاء العالم».

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