2700 موظف يتعرفون على دليل معايير الصحة والسلامة المهنية

المصدر: (دبي- وام)

عقدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية سلسلة ورش افتراضية لموظفي الحكومة الاتحادية؛ لتعريفهم بالدليل الاسترشادي لمعايير الصحة والسلامة المهنية لبيئة العمل المكتبية في الحكومة الاتحادية (مقار العمل أو المنزل)، والذي أطلقته الهيئة، مؤخراً؛ بغية تعريف الوزارات والجهات الاتحادية وموظفي تلك الجهات بأفضل ممارسات ومعايير الصحة والسلامة المهنية المطبقة عالمياً في بيئة العمل المكتبية أو المنزلية.

وأوضحت موزة السركال خبير موارد بشرية في «الهيئة» أن الهيئة عقدت خمس ورش افتراضية عبر تقنية البث المباشر تابعها أكثر من 2700 موظف من مختلف الوزارات والجهات الاتحادية،

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