«صحة» وجامعة خليفة تتعاونان في إطلاق برنامج شهادة الأبحاث السريرية

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، أكبر شبكة للرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، الأعلى تصنيفاً بين جامعات الدولة، برنامج شهادة الأبحاث السريرية «KU-CRC»، بهدف تقديم أساسيات الكفاءة والمهارة اللازمة للأطباء لإجراء الأبحاث السريرية بالاعتماد على مشروع مؤسسي بحثي حقيقي يتيح لهم التدريب العملي وبناء الخبرة داخلياً. وتم تصميم برنامج التدريب، الذي يستمر لـ 6 أشهر، على مستوى عالمي ليستفيد منه ممارسو الرعاية الصحية، ويشمل الأطباء والكوادر التمريضية والمهن الطبية المساعدة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز