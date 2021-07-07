الاتحادية للهوية: انتقال مركز سعادة المتعاملين من «أم هرير» إلى«الغزال للتسوق»

المصدر: أبوظبي- وام

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عن إغلاق مركز أم هرير لسعادة المتعاملين ابتداءً من الغد، ونقل كافة خدماته إلى المقر الجديد بمركز الغزال للتسوق الكائن بشارع الثاني من ديسمبر بالبدع بدبي، حيث يبدأ تقديم الخدمات للجمهور بالمركز الجديد ابتداءً من الأحد الموافق 11 يوليو الجاري، من الساعة السابعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً.

وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالإنابة، إن الهيئة تقوم بعملية تطوير تنظيمية وهيكلية لمراكز سعادة المتعاملين عبر مختلف مناطق الدولة، من حيث تجديد المراكز، ونقل الأخرى إلى أماكن أكثر قرباً للمتعاملين، بهدف تحقيق السرعة والفاعلية والكفاءة في توفير الخدمات في المكان والزمان المناسبين لطالب الخدمة، وتسريع الاستجابة لمتطلبات المتعاملين وفق احتياجاتهم وتوقعاتهم.

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