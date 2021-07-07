«إقامة دبي» تبدأ العمل بتنفيذ «أنت مميز» اليوم

المصدر: (دبي - البيان)

تبدأ الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي اليوم العمل على تنفيذ خدمة «أنت مميز» والتي تم الإعلان عنها أخيراً لإدارة حسابات المتعاملين المميزين لديها عبر تخصيص فريق «مستشاري الخدمة»، وذلك لتذليل كل المعوقات المتعلقة بالخدمات لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة على مدار الساعة. وتهدف خدمة «أنت متميز» إلى الإشراف على كل المعاملات الخاصة بأصحاب الحسابات من الشركات الكبيرة التي تحتوي على أكثر من 10 آلاف مكفول، وأصحاب الإقامات الذهبية، والفنادق المصنفة بفئة 4 - 5 نجوم والشقق الفندقية الفخمة، والشركاء الاستراتيجيين للإدارة.ويأتي توفير هذه الخدمة بهدف ضمان إنجاز المعاملات ضمن إطار الأوقات المعتمدة، كما تهدف إلى ضمان حصول المتعاملين المميزين على كل المستجدات الخاصة بمتطلبات الحصول على خدمات الإدارة، بالإضافة إلى الرد على كل الاستفسارات الخاصة بأصحاب الحسابات المميزة، وضمان إشراكهم أو من ينوب عنهم في عملية التحسين على الخدمات.

وأكد المري أن مبادرة «أنت مميز» تأتي استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في أن تكون السعادة ورفاهية المجتمع في صدارة أولويات وأسس العمل الحكومي، مشيراً إلى أن إقامة دبي ارتأت تخصيص هذه الخدمة كخطوة لتأكيد مساعيها في تصميم خدمات متميزة تتمحور حول الإنسان وتحقق سعادته. وقال اللواء محمد المري خطونا خطوات متقدمة للمساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية لحكومة الإمارات من خلال تطوير وتحسين خدماتنا التي ترقى بتطلعات المتعاملين، وتلبي احتياجاتهم والتي تحققت بفضل العزيمة والرؤية الاستباقية.

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