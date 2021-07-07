20000 مستفيد من أضاحي «دبي الخيرية»

المصدر: دبي - رامي عايش

أعلنت جمعية دبي الخيرية جاهزيتها لتنفيذ مشروع الأضاحي داخل الدولة وخارجها، لإسعاد الأسر المتعففة والأقل دخلاً في عيد الأضحى، وإدخال البهجة والسكينة إلى قلوبهم، لتخفيف معاناتهم الإنسانية، والتوسيع عليهم.

وقال أحمد مسمار أمين السر العام لـ«البيان»: إن الجمعية، على أتم الاستعداد والجاهزية لاستقبال تبرعات المحسنين وبدء تنفيذ مشروع الأضاحي محلياً وخارجياً، داعياً أهل الخير على أرض الإمارات إلى استثمار هذه الأيام المباركة بالصدقات والخيرات والأعمال الصالحة والتبرع للمشاريع التي تخدم الأسر المتعففة والفقراء والمساكين والمحرومين.

وأوضح أن الجمعية اعتمدت توزيع 5 آلاف أضحية، تشمل 1000 أضحية داخل الدولة، و4 آلاف أخرى موزعة على 18 دولة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والمتعاونين، حيث يصل عدد المستفيدين إلى 20 ألف مستفيد، مشيراً إلى أن مخصصات المشروع قابلة للزيادة، بناءً على دعم المحسنين والمتبرعين للحملة وتجاوبهم مع فعالياتها.

ترتيبات

وأكد مسمار أن الجمعية أكملت ترتيباتها لتعزيز فرص نجاح المشروع، واستقبال دعم المحسنين، وتسهيل عملية التبرع عبر منصات ومنافذ الجمعية من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيقات الهواتف الذكية والرسائل النصية، والحوالات البنكية والبطاقات الإلكترونية بما يضمن الوصول إلى أكبر شريحة من المتبرعين.

حصص

وقال أحمد مسمار: تم اعتماد المورد للأضاحي حتى نحصل على أفضل سعر، كما تم الاتفاق مع مقصب دبي لذبحها في اليوم الأول من أيام العيد وتوزيعها على شكل حصص بحيث تقسم الأضحية الواحدة إلى 4 أجزاء، وفق جدول يسمح باستلام الحصص في الموعد والمكان الذي تحدده الجمعية دون حصول أي مخالفات أو تكدس للمستفيدين. وأكد أنه سيتم إيصال الأضاحي إلى المستفيدين بالصورة التي تجنبهم الازدحام والمخالطة، كما سيتم الالتزام بإجراءات التعقيم اللازمة لكل الوسائل المستخدمة في ذبح وتجهيز ونقل الأضاحي إلى المستفيدين.

عطاء

قال أحمد مسمار: تفتح جمعية دبي الخيرية أبوابها للمحسنين لتجديد عطائهم للأسر والأيتام الذين ينتظرون الفرحة في عيد الأضحى المبارك، حيث إن قيمة الأضحية داخل الدولة هي 600 درهم مقابل 350 درهماً في الخارج.

وأشار إلى أن الجمعية وضعت خطة محكمة لتنفيذ مشروع الأضاحي وتوزيعها بما يتماشى مع التدابير الوقائية والاحترازية.

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