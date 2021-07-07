نهيان بن مبارك يستقبل سفيري البحرين وسنغافورة ووفد الفاتيكان

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش في قصره، أمس، الشيخ خالد بن عبد الله بن علي بن حمد آل خليفة، سفير البحرين لدى الدولة، وفاسواني كمال رام شاند سفير جمهورية سنغافورة لدى الدولة. ورحب معاليه في بداية اللقاء بسفير مملكة البحرين، مؤكداً رسوخ العلاقات الأخوية والاستراتيجية بين دولة الإمارات ومملكة البحرين وتطورها في ظل دعم ورعاية من قيادتي البلدين بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالخير على شعبيهما.

كما رحب معاليه بسفير جمهورية سنغافورة، ونوّه بعمق العلاقات الاستراتيجية المتينة بين دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة وتطورها المستمر، والذي حقق نجاحات كبيرة في مختلف المجالات لصالح مواطني الدولتين الصديقتين.

علاقات

وبحث معاليه مع سفيري البحرين وسنغافورة سبل تعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات، لا سيما التسامح والتعايش تعزيزاً لمبادئ الأخوة الإنسانية بما يخدم المصالح المشتركة، ويحقق الازدهار العالمي لخير الإنسانية جمعاء، وجرى تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وناقش اللقاء سبل مواجهة جائحة «كوفيد 19» على المستوى الدولي وآثارها على المجتمعات العالمية، والتجارب الدولية المتميزة في هذا المجال، لا سيما التجربة الإماراتية الرائدة.

كما استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، أمس، نيافة الكاردينال جوزيبي فرسالدي وزير تربية الفاتيكان وعميد التعليم الكاثوليكي في العالم، والمونسنيور غي ثيفيارج السكرتير العام للمؤسسة البابوية التربوية، والدكتور تاج الدين سيف سفير المؤسسة البابوية التربوية.

وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين والعمل على تطويرها في مختلف المجالات، ولا سيما ما يتعلق بقضايا التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية على المستويين الإقليمي والمحلي، بما يعزز السلم والأمن الدوليين، فضلاً عن استعراض التجربة الإماراتية في مجال التسامح كإحدى التجارب الرائدة عالمياً، والتي لم تغفل أياً من شرائح المجتمع بما في ذلك المؤسسات التربوية، ولا سيما طلاب المدارس.

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