«كهرباء دبي» تنجز 81.22 % من مشروع خزّان المياه في منطقة النخالي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن إنجاز 81.22% من مشروع خزّان المياه في منطقة النخالي في دبي بسعة 120 مليون جالون وباستثمارات تبلغ 287.8 مليون درهم ومن المتوقع الانتهاء من المشروع بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.

وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: نعمل في إطار رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتوفير بنية تحتية متطورة ومتكاملة للكهرباء والمياه في دبي وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والسلامة، ويأتي إنشاء خزان المياه في منطقة النخالي بسعة 120 مليون جالون وخزان آخر يجري إنشاؤه في منطقة اللسيلي بسعة 60 مليون جالون في إطار استراتيجية الهيئة لرفع كفاءة واعتمادية شبكات المياه ورفع كميات التدفق المائي وزيادة المخزون الاحتياطي لتلبية الطلب المتزايد ومواكبة احتياجات التنمية المستدامة في دبي، حيث نهدف إلى زيادة السعة التخزينية لإمارة دبي لتصل الى 1002 مليون جالون مقارنة بالسعة الحالية التي تبلغ 815 مليون جالون.

تقنيات

وأكد معالي الطاير أن الهيئة تعتمد أحدث التقنيات العالمية في قطاع المياه، مشيراً إلى أن نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع المياه في الهيئة انخفضت من 42% في عام 1988 إلى 5.1% حالياً وتعد من أدنى النسب المسجلة على مستوى العالم.

وأوضح المهندس عبدالله عبيدالله النائب التنفيذي للرئيس لقطاع المياه والهندسة المدنية في هيئة كهرباء ومياه دبي أن مشروع خزان المياه في منطقة النخالي والذي بدأ إنشاؤه في أكتوبر 2018 يعتمد أعلى المعايير العالمية، مشيراً إلى أنه سيتم استخدام نظام روبوتات للتنظيف دون تدخل بشري للحفاظ على أعلى معايير الصحة والسلامة إضافة إلى تثبيت ألواح الطاقة الشمسية الكهروضوئية على سطح الخزان لإنتاج الطاقة النظيفة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز