فتح باب التقدم للدورة 10 من «جوائز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأبنية الخضراء»

المصدر: دبي - البيان

أعلن مجلس الإمارات للأبنية الخضراء، المنتدى المستقل الذي يهدف إلى الحفاظ على البيئة من خلال تعزيز وتشجيع الممارسات المتعلقة بالأبنية الخضراء، عن فتح باب التقدم للدورة السنوية العاشرة من «جوائز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأبنية الخضراء» التي ستنعقد في شهر نوفمبر من العام الجاري.

وتكرم هذه المبادرة الجهود المبتكرة والمستمرة لمؤسسات القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتعزيز استدامة البيئات العمرانية.

وقال علي الجاسم، رئيس مجلس إدارة «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء»: تعتبر فعالية «جوائز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأبنية الخضراء» السنوية تكريماً رفيعاً في المنطقة لأفضل الممارسات الرامية لتعزيز البيئات العمرانية المستدامة. وخلال السنوات العشر الماضية، قدمنا التكريم لنخبة من ألمع المبدعين الذين ساهمت جهودهم بالارتقاء بقطاع المباني في المنطقة عبر تركيزهم الفريد من نوعه على مبادرات الاستدامة.

ولا شك أن إنجازاتهم تلك كانت مصدر إلهام كبير بالنسبة للكثيرين وحافزاً لتبني ثقافة الأبنية الخضراء. ومعاً، نتمكن من تحقيق الرؤية الخضراء في المنطقة، لا سيما مع تصاعد تركيز الحكومات على تقليل وإزالة انبعاثات الكربون وتحقيق الهدف العالمي المتمثل بالوصول إلى أبنية ذات انبعاثات صفرية بحلول العام 2050.

17 فئة

وتضم الدورة العاشرة من «جوائز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأبنية الخضراء» 17 فئة: مشروع المبنى ذي الانبعاثات الصفرية للعام؛ ومشروع المبنى الأخضر للعام؛ ومشروع التصميم المستدام للعام؛ ومشروع المساحات الصحية للعام؛ وجائزة الشركة الخضراء لإدارة المرافق للعام؛ وجائزة شركة تطوير المباني للعام؛ وجائزة شركة المقاولات للعام؛ وجائزة الشركة الاستشارية للعام؛ وجائزة الشركة الصغيرة أو المتوسطة الخضراء للعام؛ وجائزة مواد المباني الخضراء - جودة الهواء الداخلي، إدارة الطاقة، إدارة المياه، مواد الأبنية الخضراء - مواد البناء؛ وجائزة البحث العلمي في مجال الأبنية الخضراء؛ وجائزة أفضل مبادرة تدريب للعام؛ وجائزة المبنى المحدث للعام؛ وجائزة العمليات والصيانة للمباني المشيدة. وضماناً للعدالة والشفافية في منح الجوائز للمؤسسات الفائزة، ستخضع عملية توزيعها لتدقيق ومراجعة مدقق حيادي.

ولتشجيع تفاعل المجتمع الأكاديمي، سيشهد حفل توزيع الجوائز تقديم جائزة الدكتور عويناتي لتميز الطلاب، برعاية الدكتور صادق عويناتي، المؤسس المشارك في «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء». ويتم منحها للطالب الذي يبدي عملاً متميزاً في ممارسات الاستدامة.

ويمكن تقديم طلبات الجوائز ضمن فئاتها العديدة لغاية 19 أغسطس 2021.

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