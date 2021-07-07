«دبي ديرما» يناقش طب الأمراض الجلدية خلال «كوفيد 19»

المصدر: دبي – البيان

افتتح سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم مدير دائرة إعلام دبي، صباح أمس، الدورة الـ 20 من مؤتمر ومعرض دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر «دبي ديرما»، الحدث الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، في مركز دبي التجاري العالمي. والذي يناقش أساليب ممارسة طب الأمراض الجلدية خلال «كوفيد 19»، وكيف يمكن تحسين جودة الرعاية الصحية للمرضى، ويناقش المؤتمر، ما إذا كانت الأمراض الجلدية ارتفعت أو انخفضت خلال الجائحة.

ومن المقرر أن يستمر الحدث لغاية 8 يوليو الجاري، بمشاركة أكثر من 350 شركة عارضة، تمثل أكثر من 500 علامة تجارية عالمية، حيث سيتمكن أكثر من 14500 طبيب ومتخصص وخبير، من استكشاف أحدث التقنيات والابتكارات المستخدمة في مجال الأمراض الجلدية والليزر، كما ستتاح لهم الفرصة للتواصل والتلاقي مع زملائهم من جميع أنحاء العالم.

وألقى الدكتور حسن كلداري رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، كلمة ترحيبية، رحب فيها بالحضور، وأكد على الأهمية التي يعكسها انعقاد الملتقى بشكل فعلي على أرض الإمارات، تلتها كلمة الدكتور عبد الوهاب الفوزان رئيس الأكاديمية العربية للأمراض الجلدية والتجميل، والذي استذكر فيها وقفات الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، رحمه الله، دعماً لـ «دبي ديرما»، وتشجيعه للأطباء، واهتمامه ومساهمته الفعلية في الارتقاء والتقدم السريع للخدمات الصحية، ومجال الرعاية الصحية.

وفي نهاية حفل الافتتاح، قام الدكتور رياض مشعل، أمين عام رابطة أطباء الجلد العرب، بتسليط الضوء على أهمية هذا التجمع الحيوي للمختصين في المجال، وأهمية الفرص التي يقدمها لإثراء المعلومات، وتبادل الخبرات بين الأطباء والمختصين من جميع أنحاء العالم.

جولة

وعقب الافتتاح، قام سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، بجولة في أجنحة المعرض، وبرفقته كل من عوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، والدكتور إبراهيم كلداري أستاذ الأمراض الجلدية، رئيس مؤتمر «دبي ديرما»، والدكتور عبد السلام المدني، الرئيس التنفيذي لمؤتمر ومعرض «دبي ديرما»، رئيس «إندكس القابضة». واطلع سموه على أحدث التقنيات والمنتجات التي توصلت إليها الشركات العالمية في مجال أمراض الجلد والليزر والتجميل. وزار منصات عرض أكبر الشركات العالمية، واطلع على العلامات التجارية الرائدة في المجال، والتي تستعرض أحدث منتجاتها في «دبي ديرما».

نمو

وقال الدكتور إبراهيم كلداري: يشهد مجال طب الجلد والتجميل، نمواً مطرداً وسريعاً، حيث نرى تطورات سريعة وكبيرة في الأجهزة والمواد والعلاجات الضوئية، وذلك بوتيرة أسرع من أي من العلوم الأخرى. وتبلغ قيمة هذا القطاع حوالي 20 مليار درهم، وتغطي سوق مستحضرات التجميل وأجهزة التجميل وعمليات التجميل. ولذلك، أصبح من الضروري جداً للمهنيين والمختصين في هذا المجال، أن يكون لديهم منصة تسهل عليهم تبادل المعرفة في ما بينهم، وتساعدهم على الالتقاء لتعزيز خبراتهم، وتمكّنهم من تلبية احتياجات المرضى ورعايتهم بشكل أفضل، على امتداد العالم، وهذا ما يوفره «دبي ديرما».

إقبال

ومن جانبه، قال الدكتور عبد السلام المدني، الرئيس التنفيذي لمؤتمر ومعرض «دبي ديرما»، رئيس إندكس القابضة: نشهد في كل عام زيادة مذهلة في إقبال العارضين والزوار والمشاركين في «دبي ديرما»، وهذا يدل بوضوح، على أن هذا الحدث أصبح ملتقى لا غنى عنه لأبرز الخبراء والعلامات التجارية والشركات المختصة في هذا المجال.

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