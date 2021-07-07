«الخدمات الإنسانية» تخرّج دفعة من «العلاج بالموسيقى»

المصدر: الشارقة - وام

نظمت مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية أمس افتراضياً حفل تخريج الدفعة السابعة من كادر المدينة في «برنامج العلاج بالموسيقى» الذي تنظمه منذ عام 2013 بالتعاون مع جامعة «إيوا» من كوريا الجنوبية.

ويسهم برنامج العلاج بالموسيقى في تطوير قدرات الطلبة ذوي الإعاقة حركياً واجتماعياً ولغوياً وتربوياً ويتيح الفرص أمامهم لتحسين جودة حياتهم والمشاركة والاندماج في المجتمع وهو ما تحرص المدينة على تحقيقه عبر تنظيمها له وتدريب كادرها كي يتقن فنياته ومفرداته على يد أمهر متخصصي جامعة «إيوا».

وبهذا يصبح عدد خريجي البرنامج منذ انطلاقته 107 موظفين ساهموا في تدريب 398 طالباً ذا إعاقة، حيث تؤدي الخبرة التي يكتسبها الكادر إلى تنوع الخدمات المقدمة إلى طلاب المدينة وتطوير مهاراتهم وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأكدت خديجة أحمد بامخرمة المشرفة العامة على البرنامج أن الجهود التي يبذلها كادر المدينة من موظفين واختصاصيين ومشرفين ضمن البرنامج تسهم في تقديم أفضل الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى تخريج 29 طالبة من طالبات الدراسات العليا بجامعة «إيوا» ضمن البرنامج حتى الآن.

وتوجهت بخالص الشكر إلى الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية على دعمها للبرنامج منذ انطلاقته عام 2013 وإلى منى اليافعي مديرة المدينة والبروفيسورة هيانج جو تشونج رئيسة قسم العلاج بالموسيقى في جامعة «إيوا». وأشادت البروفيسورة هيانج بخريجي الدفعة السابعة الذين تدربوا ليكملوا رسالة البرنامج والمساهمة في تحقيق أفضل النتائج خلال عملهم من ذوي الإعاقة وتطوير مهاراتهم الحركية والاجتماعية واللغوية والتربوية باستخدام تقنيات العلاج بالموسيقى.

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