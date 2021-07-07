«زايد العليا» ترتقي بخدمات أصحاب الهمم

المصدر: (أبوظبي - وام)

وقّعت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف لتعزيز التعاون في كل ما من شأنه أن يساهم في تلبية متطلبات أصحاب الهمم وتوفير احتياجاتهم في الشأن الديني، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في المساجد لتمكينهم من أداء الصلوات بطمأنينة وخشوع وتعزيز ثقافة التعامل مع أصحاب الهمم وآلية تعليمهم القرآن الكريم، بالإضافة إلى تفعيل منصات الهيئة من أجل تمكين أصحاب الهمم من الاستفادة من البرامج والفعاليات المشتركة بين الجانبين، وترسيخ القيم الوطنية والدينية والتسامح والاعتدال، ودعم منتجات أصحاب الهمم من خلال توسيع دائرة انتشارها.

وقّع مذكرة التفاهم - عبر تقنيات الاتصال المرئي عن بُعد - عبدالله عبد العالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ومحمد سعيد بخيت النيادي مدير عام ‎الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بحضور عدد من قيادات المؤسسة والهيئة.

وبموجب مذكرة التفاهم تُوفر مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ترجمة فورية لخطبة الجمعة بلغة الإشارة للصم، من خلال توفير مترجم كل يوم جمعة في المسجد المحدد مع فريق التصوير للبث المباشر، وتنظيم دورات تأهيلية بلغة الإشارة ومهارات التعامل مع أصحاب الهمم لموظفي «الهيئة» المختصين لتمكينهم من القيام بالخدمات والتعامل مع أصحاب الهمم.

من جانبها، تراعي الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف عند تصميم البنية التحتية في المساجد ومرافقها والمواقف المخصصة لها المعايير والمواصفات التي تحددها «زايد العليا» لتمكين المصلين من أصحاب الهمم من أداء الصلاة بالمساجد واستخدام المرافق بيسر وسهولة.

كما تنص المذكرة على أن تقوم الهيئة بتخصيص تصاريح حج سنوياً لعدد من أصحاب الهمم لأداء الفريضة مع مرافقيهم بناءً على ترشيح المؤسسة وفق ما تسمح به الإجراءات لدى الجهات المعنية في الأراضي المقدسة، إضافة إلى تخصيص فصول لتعليم القرآن الكريم لأصحاب الهمم عبر المنصات المتاحة والمعتمدة، كذلك إعداد خطبة جمعة سنوياً للتوعية بحقوق أصحاب الهمم.

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