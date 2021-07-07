البواردي يستقبل سفيرة أستراليا

المصدر: (أبوظبي- وام)

استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع في مكتبه بوزارة الدفاع، صباح أمس، هايدي فينامور سفيرة كومنولث أستراليا لدى الدولة والوفد المرافق، بحضور مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع وعدد من كبار ضباطها ومسؤوليها. ورحب معاليه بالسفيرة الأسترالية، مؤكداً عمق العلاقات بين الإمارات وأستراليا في مختلف المجالات وأهمية الدفع بها نحو آفاق أرحب وأوسع بما يحقق التنمية والازدهار للبلدين.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون العسكري وسبل تطويرها بما يخدم أمن واستقرار المنطقة، وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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