تعاون بين «دو» و«الجليلة»

المصدر: (دبي - البيان)

استضافت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، وفداً من كبار مسؤولي مؤسسة الجليلة، العضو في مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، حيث ناقش مسؤولو الشركتين أحدث التطورات على صعيد الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

وكجزء من التزامها بدعم المبادرات المجتمعية وتمكين أفراد المجتمع المحلي، ستتبرع دو سنوياً بمبلغ مليون درهم لمؤسسة الجليلة، المؤسسة الخيرية العالمية غير ربحية والتي تكرّس جهودها للارتقاء بحياة الأفراد في الإمارات. وناقش كل من فهد الحساوي الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، والدكتور عبد الكريم سلطان العلماء، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الجليلة، أحدث مشاريع المؤسسة، بما في ذلك «مستشفى حمدان بن راشد الخيري لرعاية مرضى السرطان».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز