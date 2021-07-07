25 % من مشتريات «محمد بن راشد للإسكان» لصالح المشاريع الصغيرة والمتوسطة

المصدر: دبي - البيان

كشفت إدارة العقود والمشتريات في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان أن 25% من مشترياتها خلال الربع الثاني من عام 2021 كانت لصالح أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة (SME).

وأكد المهندس عبدالله عبد الرحيم الهرمودي رئيس قسم العقود والمشتريات الإدارية في إدارة العقود والمشتريات بالمؤسسة، أن ذلك يأتي انطلاقاً من المسؤولية الواقعة على المؤسسة تجاه المشاريع الإماراتية التي تطمح نحو تطوير أعمالها وريادتها وضماناً لنجاحها، ووفقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن تحفيز النمو الاقتصادي للإمارة، والذي تضمن ضرورة أن تحقق الجهات الحكومية نسبة 20% من مشترياتها لصالح أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

كما حققت المؤسسة وفورات تقدر بـ 695.068 ألف درهم من قيمة تعاقداتها للنصف الأول من عام 2021 بنسب وفورات 11.3% و3.5% على التوالي للربعين الأول والثاني من عام 2021 بإجمالي مشتريات قدرت بــ 14.213.265 درهماً حتى منتصف عام 2021.

وفي خطوة لأتمتة جميع إجراءاتها، فعلت المؤسسة عملية التقييم الإلكتروني لجميع مقاوليها ومورديها المسجلين في نظام تجاري (التوريد الإلكتروني).

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