خيرية الفجيرة تطلق حملة الأضاحي وتستهدف 2500 مستفيد

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

أعلن محمد الملا نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية عن إطلاق مشروع حملة الأضاحي داخل وخارج الدولة، وتوزيع كسوة العيد وسلة الفواكه على الأسر المتعففة والأيتام، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات الإمارة والجهات الخارجية الرسمية، لافتاً إلى أن حملة الأضاحي يتوقع أن تستهدف نحو 2500 مستفيد، بإيصال مساعداتها إلى المسجلين في قوائم الجمعية، لافتاً إلى أن الحملة تتضمن مبادرات خيرية وإنسانية عدة، بكلفة تقديرية، تصل إلى 850 ألف درهم.

وقال الملا: إن الجمعية حددت قيمة الأضحية ب 495 درهماً داخل الدولة و350 درهماً خارج الدولة، بينما قيمة سلة الفاكهة تبلغ 100 درهم وكسوة العيد 40 درهماً وكسوة دائمة للأيتام 500 درهم، مشيرا إلى أن الجمعية تقوم بشراء الأضاحي المطابقة للشروط الصحية والشرعية والخالية من العيوب والأمراض، وسيتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع بلدية الفجيرة، متطلعاً إلى مساندة المحسنين وأهل الخير في دعم الحملة وتغطية شريحة المحتاجين كافة.

وأكد الملا حرص الجمعية بتوجيهات سعيد الرقباني رئيس مجلس إدارة الجمعية على تنفيذ حملة الأضاحي، في إطار إرساء مبادئ التكافل الاجتماعي وترسيخ العمل الخيري بين كافة شرائح المجتمع، ومساعدة المحسنين في توصيل أضاحيهم لمستحقيها، مبيناً أن القنوات الإلكترونية للجمعية مفتوحة لاستقبال جميع التبرعات التي تستهدف الأسر المتعففة والأيتام.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز