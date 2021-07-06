شرطة الشارقة تنظم «يوم الوفاء» تكريماً لسيف الشعفار

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت القيادة العامة لشرطة الشارقة يوماً خاصاً تحت عنوان «يوم الوفاء»، تكريماً للفريق سيف عبد الله الشعفار؛ تقديراً لعطائه وإنجازاته الحافلة خلال مسيرة عمله في وزارة الداخلية، والممتدة لأكثر من خمسين عاماً. وذلك بحضور العميد عبد الله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة، والمدراء العامين، ومدراء الإدارات، ونوابهم، وعدد من ضباط شرطة الشارقة.

وقال الفريق سيف الشعفار: "إن هذا الحفل وتواجدكم وكلماتكم الطيبة، هو شرف لي، وللقيادات التي أعتز بخدمتي لها طوال هذه السنوات، التي حملت الكثير من التحديات والصعوبات في ظل هذه الظروف الإقليمية والدولية المعقدة، وبإذن الله ستكون لنا وقفات كثيرة مستقبلاً، وبشكل موسع وأكثر عمقاً، أنقل فيها خلاصة تجاربي وخبراتي وأضعها بين أيدي أبنائي وزملائي في الأجهزة الشرطية، وكلي فخر واعتزاز، بعملي معكم في الفترة السابقة كفريق واحد، جمعته كل معاني الود والإخلاص والتفاني في العمل، تجاوزنا من خلالها الصعوبات والعقبات، وحققنا الكثير من الإنجازات، حتى باتت وزارة الداخلية وضباطها وعناصرها مثالاً يحتذى به، ومقياساً تبني عليه أجهزة الشرطة في الدول الأخرى مقاييسها ومعاييرها، وباتت الكثير من الدول التي استعانت دولة الإمارات بخبراتها في المجال الشرطي في وقت سابق، تنظر إلى دولة الإمارات كنموذج واقعي لمدى الارتقاء الذي وصلت إليه، وحجم النمو، والتطور السريع في العمل الأمني".

جهود

ومن جانبه أكد اللواء سيف الشامسي أن هذا التكريم، هو لمسة وفاء وعرفان لشخصية استثنائية، لرجل من رجال هذه الدولة، خدمها بكل صدق، فكان لجهوده الأثر الأكبر في تحقيق إنجازات غير مسبوقة في وزارة الداخلية.

وأضاف إن الفريق سيف الشعفار، من القيادات التي يُفتخر بها، والتي تمتعت بالحزم والجدارة في خدمة الوطن، فشهد لها القاصي والداني بالنزاهة العالية، وأجمع الجميع في وزارة الداخلية، على إنجازاته وبصماته المشرفة والتي تُركت لنا كنبراس ودليل عمل في القيادات الشرطية.

واختتم اللواء الشامسي: فخورون بك، وبتاريخك، وما حققته خلال سنين عملك، فكنت بمثابة الأب، والأخ، والصديق، استفدنا كثيراً من حكمتك ونهجك، ونتمنى أن يستمر تواصلك معنا في المستقبل، لنكتسب منك المزيد من الخبرة والحكمة، متمنين لك دوام الصحة والعافية.

وفي ختام حفل التكريم قدم اللواء سيف الشامسي قائد عام شرطة الشارقة الهدايا التذكارية للفريق سيف الشعفار.

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