مؤسسة التعليم البابوية التابعة للفاتيكان تقلّد محمد بن زايد وسام "رجل الإنسانية"

المصدر: البيان

قلَّدت مؤسسة التعليم البابوية، التابعة للفاتيكان، اليوم، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسام "رجل الإنسانية".

وأشاد ممثل المؤسسة البابوية بجهود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد في تعزيز العمل الإنساني والإغاثي الدولي والدفاع عن قضايا السلام والقضاء على الصراعات.

وقال، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز عربية" عبر حسابها في "تويتر"، إن 135 دولة حصلت على مساعدات من خلال دعم وكرم دولة الإمارات، معلناً عن توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التعليم في الإمارات لترسيخ ثقافة التعايش والسلام.

ودعا ممثلي العالم إلى دعم جهود المؤسسة في صنع عالم جديد من العدالة والسلام.

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