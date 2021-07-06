تأمين 31.9 مليون مسافر عبر مطارات دبي الدولية 2020

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن الإدارة العامة لأمن المطارات في شرطة دبي، وبالتعاون مع الشركاء، نجحوا بجدارة في تأمين 31 مليوناً و959 ألفاً و410 مسافرين خلال عام 2020، ليكون مطار دبي الأول عالمياً في عدد المسافرين في ظل جائحة «كوفيد 19»، وتأثر حركة المسافرين الدوليين بسبب قيود السفر، إضافة إلى تأمين مليونين و514 ألفاً و918 طناً من الشحنات الجوية، مشيراً إلى أن مطار دبي يعد إحدى الحلقات المهمة والرئيسية في تطور الإمارة، وأحد أبرز المطارات في العالم وأكثرها تطوراً.

وأوضح القائد العام لشرطة دبي أن مطار دبي الدولي هو البوابة الأولى للقادمين إلى دولة الإمارات، باعتباره أحد المنافذ الحيوية المهمة لدبي خاصة، ودولة الإمارات عامة، ويشهد ازدياداً في نمو حركة الشحن والمسافرين اليومية، وهو ما يحتم على شرطة دبي تقديم خدمات تهدف إلى تذليل العقبات وتسهيل إجراءات جميع مستخدمي المطار، وتعزيز جسور الثقة والتعاون والشراكة الحقيقية بين رجال الأمن وأفراد الجمهور، وتوفير سبل الراحة لهم، وتعزيز مستوى الجودة في تقديم جميع الخدمات للشركاء وأفراد الجمهور وزوار دولة الإمارات.

جاء ذلك خلال تفقد معالي الفريق المري، للإدارة العامة لأمن المطارات، ضمن برنامج التفتيش السنوي للإدارات العامة ومراكز الشرطة، يرافقه اللواء الطيار أحمد محمد بن ثاني مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، والعميد علي عتيق بن لاحج مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، ونائبه العميد حمودة بالسويدا العامري، والعقيد صالح الحمراني نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعقيد خالد سعيد بن سليمان مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والعقيد الدكتور تميم محمد الحاج مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة العامة، وعدد من الضباط.

واطلع معالي الفريق عبد الله خليفة المري على المؤشرات الاستراتيجية للإدارة، وأبرز الإحصاءات والإنجازات والمبادرات التي تحققت في العام الماضي، منها تحقيق الإدارة نسبة 100% في مطابقة المقاييس الوطنية والدولية لأمن الطيران في تقارير التدقيق الداخلي والخارجي، نظراً لتطبيق جملة من المبادرات المبتكرة وهي مطار آمن، وحقائب آمنة، وبرنامج التدقيق الأمني، ومركز العمليات الذكي، إضافة إلى ALERT.

كما اطلع معاليه على إحصائيات إدارة المراقبة الأمنية التي سجلت نسبة 100% في متوسط كفاءة عمل الأجهزة الأمنية داخل المطارات خلال العام الماضي، مُستحدثة 9 أنظمة ذكية لتحقيق هذا المؤشر، وأظهرت نتائج استطلاع رأي سعادة الموظفين ارتفاعاً بنسبة 99% خلال العام الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام 2019، وذلك نتيجة المبادرات التي تم إطلاقها لإسعاد الموظفين، من خلال تحفيزهم وتلبية احتياجاتهم. فيما اطلع معاليه على جهود مركز دبي لأمن الطيران المدني في تدريب الموظفين خلال العام الماضي، والذين بلغ عددهم 4311 موظفاً، فيما بلغ عدد إجمالي المتدربين على مستوى الإدارة العامة لأمن المطارات 6907 متدربين في العام ذاته استفادوا من 94 دورة تدريبية.

الجناح الجوي

واطلع معاليه على مؤشر الأداء الرئيسي، وأبرز الإحصائيات الخاصة بمركز الجناح الجوي، والذي نفذ 523 مهمة جوية عامة منها 319 مهمة جوية أمنية، تنوعت بين دوريات جوية، ونقل مباشر، وتأمين فعاليات، ومشاركات شرطية، وتجارب وهمية، ونقل المصابين والمرضى، ومهام رسمية، وبحث جوي، وتدريب، وغيرها.

واستطاع المركز الوصول لنسبة 90% من عمليات الإنقاذ الجوي للحالات الطارئة خلال 15 دقيقة في النطاق الأول 40 كيلومتراً، بمعدل زمن سرعة استجابة بلغت 11 دقيقة و23 ثانية، فيما وصل لنسبة 95% من عمليات الإنقاذ الجوي للحالات الطارئة خلال 30 دقيقة في النطاق الثاني والذي يزيد على 40 كيلومتراً، بمعدل زمن سرعة استجابة بلغت 27 دقيقة، بينما بلغت نسبة الالتزام بالوقت المحدد لتمرير البلاغات الطارئة بنسبة 90% خلال دقيقة واحدة.

واطلع معاليه على إحصائيات قسم التدريب في المركز، والتي بلغت مهامه التدريبية 150 مهمة خلال العام الماضي، وإلحاق 59 موظفاً في دورات نظامية تفاعلية، فيما بلغت نسبة السعادة الوظيفية 99.7%.

جوائز

واستمع معاليه إلى عرض حول أهم الجوائز التي فازت بها الإدارة في عام 2020، منها حصول الإدارة على المركز الأول في جائزة أفضل خدمة مشتركة، والفوز في جائزة أفضل ضابط إشرافي، والمركز الأول في جائزة أفضل ضابط صف وأفراد ومدني في مجال الإداري، والفوز في مشروع ALERT الذكي (المشروع المعرفي فئة 7 نجوم)، والمركز الأول وأعلى تقييم (7 نجوم) في الجائزة الدولية لأفضل الممارسات IBPC عن فئة «أفضل الممارسات العالمية» وذلك عبر مشروع «حقائب آمنة»، والمركز الأول في جائزة أفكار الإمارات عن فئة الإبداع في مجال تسويق وتمثيل دولة الإمارات خارج الدولة، والفوز بالمركز الأول في جائزة الأفكار العربية بفئة الابتكار عن مشروع Alert الذكي، وفوز مركز دبي لأمن الطيران المدني بالمركز الأول كأفضل مركز تدريب على مستوى القيادة، إضافة إلى تحقيق الإدارة 5 جوائز في جائزة القائد العام للتميز خلال العام الماضي.

وأشاد معالي الفريق عبد الله خليفة المري بجهود الملازم أول طيار الشيخة موزة بنت مروان آل مكتوم خلال لقائه بها، مؤكداً أنها من النماذج النسائية الناجحة والمضيئة، والتي تفخر بها القيادة العامة لشرطة دبي بانضمامها إلى كوادرها، منوهاً بالعدد الكبير للنماذج والكفاءات النسائية التي تزخر بها شرطة دبي، والتي استطاعت أن تثبت قدرتها على التميز في المهام الموكلة إليها بحرفية ومهنية عالية.

تكريم المتميزين

وفي ختام برنامج التفقد، كرم معالي الفريق المري كوكبة مميزة من مرتب الإدارة العامة لأمن المطارات، والشركاء الخارجيين ضمن مبادرة «تفتيش الخمسين» الهادفة إلى خلق نوع من التميز الوظيفي بين الموظفين، تقديراً لكل عمل مخلص وجهد متميز للارتقاء بمستوى الأداء، مؤكداً معاليه أن وجود هذه النماذج المتميزة يعتبر مكسباً للقيادة العامة لشرطة دبي وحكومة دبي، لما يتمتعون به من قدرات وكفاءات عالية.

وكرم معالي الفريق المري مقدم طيار ماهر سهيل المري، أفضل ضابط إشرافي، ورائد طيار محمد عبد الرحيم أحمد الملا أفضل ضابط (فئة الشباب)، نقيب أحمد علي عبد الرحمن الزرعوني أفضل موظف في فئة الاتصال الحكومي، والملازم أول طيار الشيخة موزة بنت مروان آل مكتوم أفضل موظفة من العنصر النسائي، والملازم أول حسن عبد الله حسن أهلي أفضل ضابط إشرافي، والملازم أول علياء صالح الهاجري أفضل ضابط في المجال الإداري، والملازم أول أحمد عبد الكريم الملا أفضل موظف في فئة وظائف المستقبل، والملازم أول أحمد خلفان القاز أفضل موظف مبتكر، والملازم أول سامي سعيد سعداوي أفضل ضابط في المجال الميداني، والملازم أول عبد الله أحمد بوجسيم الفلاسي أفضل ضابط في المجال التخصصي، والملازم صدام علي الضبياني أفضل ضابط في المجال الميداني.

وفاز الملازم يونس غانم محمد أفضل ضابط (فئة الشباب)، والملازم عاصم محسن شائع أفضل موظف في مجال التطوع، والوكيل أول محمد أكرم محمد إسحاق أفضل صف ضباط في المجال الميداني، والوكيل خالد عبد الله عيسى بمناسبة تكريم الخمسين، والرقيب أول رقية محمد درويش أفضل موظفة من العنصر النسائي - إدارة امن مبنى رقم 3، والرقيب أول منيرة إبراهيم القيسي أفضل موظفة من العنصر النسائي - إدارة امن مبنى رقم 1، والرقيب أول غنيمة سعيد إبراهيم أفضل موظفة من العنصر النسائي - إدارة مبنى رقم 2، والرقيب أول نشوة عبده محمد أفضل موظفة من العنصر النسائي - إدارة الحراسات.

كما كرم معاليه الرقيب عايض أحمد الجرادي أفضل صف ضباط في المجال الميداني، والرقيب محمد علي العمري أفضل صف ضباط في المجال الإداري، والرقيب فايز مسعد أحمد أفضل صف ضباط في المجال التخصصي، والعريف أول سمية حسن أصغري أفضل صف ضباط (فئة الشباب)، والعريف أول سعيد أحمد يوسف أفضل صف ضباط (فئة الشباب)، والعريف أول علي عبد الله مثنى المريسي أفضل صف ضباط في المجال الفني / التقني، والعريف أول عبد الرحمن عبد الله محمد بمناسبة تكريم الخمسين، والعريف صالح علي قاسم ثابت أفضل صف ضباط في المجال الإداري، والشرطي أول مريم إبراهيم عباس أفضل موظفة من العنصر النسائي - إدارة مطار آل مكتوم، وفريق رواد السعادة أفضل فريق عمل، ومركز دبي لأمن الطيران المدني أسعد بيئة عمل، ومركز دبي لأمن الطيران المدني أفضل وحدة تنظيمية.

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