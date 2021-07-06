مهرجان الذيد الخامس للرطب ينطلق 22 الجاري

المصدر: الشارقة - البيان

تنظم غرفة تجارة وصناعة الشارقة، خلال الفترة من 22 حتى 25 من يوليو الجاري، النسخة الخامسة من مهرجان الذيد للرطب في مركز إكسبو الذيد.

واستعرض الاجتماع التنسيقي الذي عقدته اللجنة التنظيمية للمهرجان بمقر غرفة تجارة وصناعة الشارقة برئاسة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة الغرفة، وحضور أعضاء اللجنة الخطط الأولية والاستعدادات الجارية للإعلان عن فعاليات النسخة الخامسة من المهرجان إلى جانب التأكيد على تطبيق أقصى الإجراءات والتدابير الاحترازية حرصاً على سلامة المشاركين والزوار، بالإضافة إلى عرض جملة من المقترحات التطويرية للحدث لمواصلة الارتقاء بسمعته ومكانته المتنامية اللتين حظي بهما في أوساط المهتمين بقطاع الثروة الزراعية والجمهور على حد سواء.

حرص

وأكد عبد الله سلطان العويس الأهمية التي يحظى بها مهرجان الذيد للرطب باعتباره الحدث الأبرز الذي يقام في المنطقة الوسطى من إمارة الشارقة، وإحدى أهم الفعاليات الاقتصادية التي تحرص الغرفة على تنظيمه وتطويره سنوياً نظراً لقيمته المضافة لدعم مسيرة التنمية التي تشهدها المنطقتان الشرقية والوسطى من إمارة الشارقة عبر تعزيز موقع الذيد في قطاع الثروة الزراعية وترسيخ مكانتها في مجال زراعة النخيل التي تشتهر بتنوع وجودة أصنافه عبر مضاعفة الاهتمام بالنخيل والمساهمة في دعم ملاكه والمزارعين وتطوير الصناعات المحلية القائمة على الرطب والارتقاء بها ورفع جودة المنتج الإماراتي.

ودعا العويس إلى تضافر الجهود لإخراج النسخة الخامسة من المهرجان بأفضل حلة وبما يليق بمكانة الحدث.. مؤكداً أهمية طرح أفكار إبداعية ومبتكرة تسهم في تطوير الحدث في دورته الجديدة بموازاة تسخير كافة الإمكانات المتاحة للارتقاء بمستوى هذا المهرجان الذي تحول إلى تظاهرة وطنية واجتماعية وتراثية ترفيهية جاذبة لأهالي وأبناء المنطقة الوسطى من مزارعين وتجار خصوصاً وسكان الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي عموماً.

وأكدت اللجنة خلال الاجتماع حرص غرفة الشارقة على تسخير كل إمكاناتها لتعزيز أهمية المهرجان كمنصة موسمية لتشجع ملاك النخيل على الاهتمام بهذا المنتج المحل، كما تستعد اللجنة التنظيمية لعقد مؤتمر صحفي قريباً للإعلان عن موعد وتفاصيل النسخة الخامسة من المهرجان الذي سيشهد تنظيم مسابقات مختلفة تشجع الجمهور على التفاعل خلال الحدث، كما تواصل اللجنة التنسيق والتواصل مع العديد من الجهات من القطاعين الحكومي والخاص لتأمين أوسع مشاركة ورعاية للحدث وتعزيز نجاح هذه الدورة الجديدة.

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