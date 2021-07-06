مجلس شباب شرطة أبوظبي ينجز 96% من أهدافه للأعوام الثلاثة الأخيرة

المصدر: أبوظبي - البيان

استعرض مجلس شباب شرطة أبوظبي التقرير الختامي لإنجازاته خلال السنوات الثلاث الماضية من 2019 إلى 2021 في جلسة عقدت بمقر المؤسسة الاتحادية للشباب في أبوظبي، بحضور اللواء سالم شاهين النعيمي مدير قطاع الموارد البشرية وعدد من الضباط وأعضاء المجلس.

وكشف التقرير عن إنجاز 96% من المبادرات التي تم التخطيط لها من قبل المجلس، تضمنت 7 حلقات وملتقيات شبابية خارجية وداخلية، ومنها حلقة عن مستقبل شرطة أبوظبي في عيون الشباب، وحلول مبتكرة للسلامة المرورية (سلامتك غايتنا)، وصناعة الأمل للشباب المفرج عنهم.

وتم تنفيذ حلقتين من برنامج «في ضيافة الشباب» وهي جلسات افتراضية تجمع القادة والشباب وتستعرض قصص نجاحات في المسيرة المهنية.

وأطلق المجلس 9 مبادرات خارجية وداخلية، تضمنت فعالية اليوم العالمي للمسنين، وتحقيق أطول سلسلة تصافح في العالم والتي حصل بموجبها على رقم عالمي في موسوعة غينيس بمناسبة مرور عام على توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية، كما تواصل مع المبتعثين الشباب خارج الدولة لاستكمال دراستهم من قبل القادة خلال جائحة «كوفيد 19»، وأسهم في بناء شبكة من الخبرات الشرطية المتخصصة ضمن مبادرة خبراء شرطة أبوظبي، وإطلاق منصة أيادي زايد إلكترونية للعمل التطوعي.

وأنجز المجلس 3 مبادرات تثقيفية شملت ملتقى الشباب والتسامح لتعزيز مبدأ التسامح لدى الشباب، وعقد ورشة بعنوان فن الاتيكيت والبروتوكول بمناسبة يوم المرأة الإماراتية بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وورش توعية لفئة الشباب في مجالات عدة مختلفة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.

وتم تسجيل حضور أكثر من 10561 مشاركاً في فعاليات ومبادرات مختلفة خلال الدورة الثانية للمجلس عن طريق المنصات الافتراضية، وعقد 172 اجتماعاً داخلياً وخارجياً، وإجراء 28 لقاءً مع القادة، وإنجاز 8 استبيانات إلكترونية لفعالياته المختلفة.

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