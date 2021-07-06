بلدية الشارقة تنظم حملة لرصد المركبات والدراجات المشوهة للمظهر العام

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت بلدية مدينة الشارقة، عن بدء حملة واسعة على كافة مناطق مدينة الشارقة، لرصد المركبات والدراجات النارية التي تحمل لوحات إعلانية مشوّهة للمظهر العام، ولا تتطابق شروطها مع ما حددته البلدية لهذه المركبات، والتي تتبع لشركات معينة، وتعمل في مجال التوصيل على وجه الخصوص، حيث تأتي هذه الحملة، في إطار جهود البلدية المستمرة لرصد مشوّهات المظهر العام، والحفاظ على المظهر الجمالي للإمارة.

وأوضح خالد الشامسي مدير إدارة الممتلكات والاستثمار، أن البلدية تعمل على متابعة كافة اللوحات الإعلانية، وما يعرض عليها من إعلانات بصورة مستمرة، والتأكد من صحة ما ورد في الإعلان، من حيث اللغة السليمة والصحيحة، ومناسبة المحتوى لثقافة المجتمع، وعدم تشويهه للمظهر العام، حيث تقوم البلدية باعتماد كل الإعلانات قبل نشرها، مشيراً إلى أن هذه الحملة، تستمر بشكل دوري، حيث تقوم فرق التفتيش بمتابعة ورصد كافة المركبات والدراجات النارية التي تحمل لوحات إعلانية، والتأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات.

ملصقات

وفي ذات السياق، أكد علي الأميري رئيس قسم الإعلانات الخارجية، أن البلدية تنظم حملات مستمرة طوال العام، تشمل حملات على اللوحات الإرشادية، وأخرى على ملصقات الدراجات النارية، وحملات على ملصقات المركبات، وحملات على إعلانات لوحات الإيجار على واجهات المباني، وحملات على مركبات النقل المتوقفة في الميادين الرئيسة والشوارع الحيوية، وعند الإشارات الضوئية، والتي يتم من خلالها الترويج لبعض الخدمات، كنقل الأثاث، بصورة مخالفة ومشوهة للمظهر العام، وغيرها من الحملات الأخرى.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز