18 مظلة خارجية تم تركيبها في مختلف مساجد دبي ضمن مبادرة «يداً بيد»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن تنفيذها مبادرة «يداً بيد» لخدمة المصلين بمختلف مساجد الإمارة، إذ أكدت الدائرة حرصها على إقامة المظلات الخارجية وفق تصاميم مميزة وضوابط معينة بجودة عالية وتصميم نوعي، يراعى فيه إبراز المظهر الحضاري للإمارة، وذلك تحقيقاً لمعايير الصحة والسلامة، فضلاً عن حماية المصلين من المخاطر الصحية المصاحبة للتعرض المباشر لأشعة الشمس، وذلك بهدف توفير مساحات إضافية مظللة للمصلين لتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعمول بها ورفع مستوى رضا رواد المساجد في إمارة دبي.

وفي هذا السياق، أفاد حمد الشيخ أحمد الشيباني، مدير عام الدائرة: إن مبادرة إقامة المظلات الخارجية في مساجد إمارة دبي تأتي في إطار حماية المصلين وخدمتهم بالشكل الأمثل، خصوصاً ونحن على أعتاب فصل الصيف، إذ تعمل المظلات على تخفيف تسليط حرارة الشمس الشديدة بشكل مباشر لضمان سلامة وصحة الجميع، كما تساهم في تحقيق المسافة الآمنة بين المصلين حسب متطلبات الإجراءات الاحترازية، مثنياً على التكاتف الإنساني الذي يعكس أصالة وثقافة التعاضد المترسخة في مجتمع الدولة، والتي تمثلت في تخفيف حرارة الشمس على المصلين.

آلية

ومن جانبه أوضح محمد علي بن زايد الفلاسي، المدير التنفيذي لقطاع شؤون المساجد بالدائرة أنه تم تركيب 18 مظلة خارجية في 18 مسجداً في مختلف مناطق الإمارة، مشيراً إلى أن المبادرة وصل إجمالي المساهمات فيها إلى أكثر من مليون درهم من خلال المساهمات المجتمعية من قبل أفراد المجتمع، مؤكداً وجود آلية تنظم عملية تركيب مظلات خارجية في بقية مساجد الإمارة.

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