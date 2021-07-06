إغلاق مركز تدليك وتوجيه 16 تنبيهاً

المصدر: دبي - وائل نعيم

نفذ مفتشو بلدية دبي 2232 زيارة رقابية على المؤسسات خلال يوم أول من أمس، وبلغ العدد الكلي الملتزم للمؤسسات 2215 مؤسسة بنسبة التزام بلغت 99%.

كما تم إغلاق مركز تدليك بسبب عدم الالتزام بشروط التنظيف والتعقيم، وتوجيه 16 تنبيهاً.

وتواصل بلدية دبي متابعة جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في المؤسسات والأنشطة الخاضعة لرقابتها يومياً، ويقوم مفتشو البلدية بالتدقيق على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، والتأكد من تطبيق جميع اشتراطات الصحة والسلامة. وتقوم بلدية دبي باتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها لديها.

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