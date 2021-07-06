«الصحة» تنال الأيزو في إدارة وسائل التواصل الاجتماعي خلال حالات الطوارئ

المصدر: دبي - البيان

حصلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع على شهادة الآيزو في المطابقة العالمية للمواصفة الإرشادية في مجال استخدام وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي في حالات الطوارئ ISO / DIS 22329 من الهيئة العالمية لحلول الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية. حيث يؤكد الإنجاز تطبيق الوزارة والتزامها بالمعايير العالمية وتتويجاً لجهودها المبذولة في مجال إدارة الطوارئ من خلال الجاهزية والخطط الاستباقية وتوفير برامج العمل المناسبة لضمان استمرارية الأعمال. ويعزز حصول الوزارة على عدة شهادات آيزو من مكانتها في مصاف المؤسسات العريقة المطبقة لأفضل الممارسات الدولية.

وتسلم شهادة الآيزو في المطابقة العالمية للمواصفة الإرشادية في مجال استخدام وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي في حالات الطوارئ، من ممثل الهيئة العالمية لحلول الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية، الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع رئيس مجلس مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بحضور وداد بوحميد مدير إدارة الاتصال الحكومي في الوزارة.

معايير عالمية

وأكد الدكتور محمد سليم العلماء أن حصول الوزارة على شهادة الآيزو في مجال استخدام وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي في حالات الطوارئ يعكس حرص الوزارة على تطبيق معايير عالمية من خلال تنوع ومرونة قطاعاتها في الاستجابة للظروف الطارئة، وتبني واعتماد طرق مبتكرة في العمل تؤكد تميز الوزارة وريادتها.

وأشاد بإنجاز فريق العمل في الاتصال الحكومي وما قدمه من جهود استثنائية في الوصول لشرائح المجتمع بالتوعية والإرشاد وترسيخ الثقة بقدرات المنظومة الصحية، من خلال نظام متوازن لإدارة العلاقات الإعلامية، وتعزيز ظهور الوزارة في وسائل الإعلام المحلية والدولية وفق خطة اتصالية استباقية معتمدة.

وأشار الدكتور العلماء إلى أن الوزارة ماضية بعزم وثقة وفق برامج مدروسة ورؤية طموحة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية بفضل الدعم المستمر من القيادة الرشيدة، وبما ينسجم مع تطلعات حكومة الإمارات لتكون أكثر مرونة والأسرع في اتخاذ القرارات لدخول مرحلة التعافي، سعياً لاستدامة الإنجازات، وتبني الفكر الابتكاري لضمان الجاهزية للمستقبل والمساهمة الاستباقية لتحقيق أفضل مستويات الأداء، والمحافظة على كفاءة القطاعات في الدولة على جميع الصعد.

فخر

وأكدت وداد بوحميد مدير إدارة الاتصال الحكومي أن الحصول على شهادة الآيزو في مجال استخدام وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي في حالات الطوارئ، إنجاز يدعو للفخر والاعتزاز ويواكب ما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة من ريادة عالمية في إدارة أزمة كوفيد-19، مما يجعلنا حريصين على المكتسبات والبناء على الإنجازات أكثر من أي وقت مضى. وتجديد العزم على مواصلة التميز ومواكبة المستجدات المتسارعة في بيئة العمل الاتصالي بمنصاته الحديثة التفاعلية، ونحن نواصل تطوير الأدوات الاتصالية ولاسيما الرقمية، لتكون سباقة ومبتكرة ومستدامة وشفافة وذات مصداقية، تعزز الطمـأنينة والأمان لدى المجتمع لدعم الجهود الحكومية في عبور الأزمة الصحية.

مؤشرات

وأشارت وداد بوحميد إلى حرص إدارة الاتصال الحكومي على إجراء مراجعات مستمرة على أدلة وآليات العمل، واستراتيجيات وخطط الإدارة وأدائها العام، في مجال الاتصال المؤسسي لإدارة تحدي «كوفيد-19» إعلامياً، بما يتواءم ويتناغم مع معايير ومؤشرات الاتصال الحكومي المعتمدة من حكومة الإمارات. من خلال الإدارة المبتكرة والفعّالة لصورة الوزارة على منصات التواصل الاجتماعي وقياس نبض المجتمع وتحليل كافة ردود وتفاعلات الجمهور، بالإضافة إلى تعميق القيم الوطنية والمجتمعية وثقافة الابتكار والسعادة والإيجابية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز