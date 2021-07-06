الحوسني: تقنية EDE للكشف عن إصابات كورونا مبتكرة وسريعة وآمنة

المصدر: البيان

أكدت الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدتها حكومة الإمارات حول مستجدات فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19 "، أن تقنية EDE للكشف عن الإصابة طريقة مبتكرة وسريعة وآمنة للكشف عن احتمالية الإصابة بكوفيد19 من خلال التقصي عن بعد من دون الحاجة لأخذ عينات للفحص، بما يتيح التقصي المبكر ويساهم في الحد من انتشار الفيروس في الأماكن العامة في مرحلة مبكرة، يعمل نظام فحص EDE بتقصي احتمالية الإصابة بفيروسكوفيد19 من خلال قياس الموجات الكهرومغناطيسية التي تتغير عند وجود جزيئات الحمض النووي الريبي RNA للفيروس في جسم الشخص، ويوفر نتيجة فورية.

وأضافت أن النتائج التجريبية أظهرت فعالية عالية لتقنية EDE، إذ خضع أكثر من 20 ألف شخص للفحص بهذا الجهاز، وحقق النظام 93.5% في نسبة حساسية الفحص والتي تعكس دقة الفحص عند تحديد الأشخاص المصابين بدقة، و83% في نسبة نوعية الفحص والتي تعكس دقة الفحص عند تحديد الأشخاص غير المصابين.

ودعت الحوسني أفراد المجتمع إلى ضرورة التعاون والالتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كوفيد19 من خلال الالتزام بلبس الكمام والابتعاد عن الأماكن المزدحمة والتعقيم الدائم، فصحة مجتمعنا أولوية ومسؤولية كل فرد منا، كما دعت المواطنين الراغبين في السفر التأكد من اشتراطات وإجراءات الدول الراغبين بزيارتها والتقيد بها لتجنب أي عقوبات أو مخالفات تطبق في هذه الدول مع الالتزام بالإجراءات الوقائية.

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