وزارة الصحة تنال شهادة عالمية في إدارة وسائل التواصل الاجتماعي بحالات الطوارئ

المصدر: وام

حصلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع على شهادة "الآيزو" في المطابقة العالمية للمواصفة الإرشادية في مجال استخدام وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي في حالات الطوارئ "ISO / DIS 22329 " من الهيئة العالمية لحلول الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية.

يؤكد هذا الإنجاز تطبيق الوزارة والتزامها بالمعايير العالمية وتتويجاً لجهودها المبذولة في مجال ادارة الطوارئ من خلال الجاهزية والخطط الاستباقية وتوفير برامج العمل المناسبة لضمان استمرارية الأعمال.. فيما يعزز حصول الوزارة على عدة شهادات "آيزو" من مكانتها في مصاف المؤسسات العريقة المطبقة لأفضل الممارسات الدولية.

تسلم الشهادة من ممثل الهيئة العالمية لحلول الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية سعادة الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع رئيس مجلس مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بحضور وداد بوحميد مديرة إدارة الاتصال الحكومي في الوزارة.

وأكد الدكتور العلماء أن حصول الوزارة على شهادة "الآيزو" في مجال استخدام وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي في حالات الطوارئ يعكس حرص الوزارة على تطبيق معايير عالمية من خلال تنوع ومرونة قطاعاتها في الاستجابة للظروف الطارئة وتبني واعتماد طرق مبتكرة في العمل تؤكد تميز الوزارة وريادتها.

وأشاد بإنجاز فريق العمل في الاتصال الحكومي وما قدمه من جهود استثنائية في الوصول لشرائح المجتمع بالتوعية والإرشاد وترسيخ الثقة بقدرات المنظومة الصحية من خلال نظام متوازن لإدارة العلاقات الإعلامية وتعزيز ظهور الوزارة في وسائل الإعلام المحلية والدولية وفق خطة اتصالية استباقية معتمدة.

وأشار الدكتور العلماء إلى أن الوزارة ماضية بعزم وثقة وفق برامج مدروسة ورؤية طموحة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية بفضل الدعم المستمر من القيادة الرشيدة وبما ينسجم مع تطلعات حكومة الإمارات لتكون أكثر مرونة والأسرع في اتخاذ القرارات لدخول مرحلة التعافي سعيا لاستدامة الإنجازات، وتبني الفكر الابتكاري لضمان الجاهزية للمستقبل والمساهمة الاستباقية لتحقيق أفضل مستويات الأداء، والمحافظة على كفاءة القطاعات في الدولة على جميع الصعد.

من جانبها قالت وداد بوحميد إن الحصول على شهادة "الآيزو" في مجال استخدام وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي في حالات الطوارئ إنجاز يدعو للفخر والاعتزاز ويواكب ما حققته دولة الإمارات من ريادة عالمية في إدارة أزمة "كوفيد-19 ".

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