نورا المطروشي ومحمد الملا في أول ظهور لهما أمام وسائل الإعلام غداً

المصدر: دبي - حصة بن غويفة

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء عن تنظيم مؤتمر صحفي مخصص لتقديم رائدي الفضاء للدفعة الثانية من برنامج الإمارات لرواد الفضاء، نورا المطروشي ومحمد الملا، وسيكون المؤتمر المقام غداً في دبي الظهور الأول لرائدي الفضاء أمام وسائل الإعلام.

وكان رائدا الفضاء قد باشرا التدريبات المطلوبة في أبريل الماضي وستستمر هذه التدريبات حتى نهاية العام بواقع بين 5 إلى 7 ساعات يومياً، وذلك تجهيزاً لهما وتعزيزاً لقدراتهما قبل انضمامهما للتدريبات في مركز جونسون الفضائي التابع لوكالة «ناسا» بداية 2022، وتشمل هذا التدريبات تدريبات الغوص تحت الماء لمسافات تصل حتى 30 متراً في العمق، ودروساً لتعلم اللغة الروسية.

سينضم المطروشي والملا بداية العام المقبل إلى برنامج «ناسا لرواد الفضاء لعام 2021»، وذلك ضمن اتفاقية تعاون مشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، سيتم تدريبهما في مركز جونسون للفضاء التابع لوكالة «ناسا»، فيما تستمر هذه التدريبات لعامين ونصف العام، ويتم فيه التدريب على رحلات الفضاء البشرية والبحوث والتحكم في رحلات الفضاء، وتدريب الطواقم على القيام بمهام في المدار المنخفض، وذلك بواسطة نظام مشروع المحاكاة التماثلية لأبحاث الاستكشاف البشري، وهو مشروع يبحث في كيفية تعامل البعثات مع فترات العزلة القصوى.

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