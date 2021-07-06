توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في المجالات الأمنية بين الإمارات وجورجيا

المصدر: البيان

وقع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على مذكرة تفاهم بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية جورجيا الصديقة تتعلق بتعزيز التعاون في المجالات الأمنية ومكافحة الجريمة، فيما وقع المذكرة عن الجانب الجورجي فاختانغ جوميلوري وزير الشؤون الداخلية.



وتبادل سموه مع الوزير الجورجي خلال اللقاء الافتراضي الحديث حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأكدا على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، وضرورة الاستمرار في عقد هذه اللقاءات المشتركة لتطوير العلاقة والارتقاء بها.



وتهدف المذكرة التي جرى التوقيع عليها عن بعد، إلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وتطوير العلاقات الثنائية في المجالات الأمنية والشرطية لاسيما في مجالات تعزيز السلامة المرورية ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها بما فيها الاتجار بالبشر والجرائم السيبرانية وجرائم غسل الأموال ومكافحة الإرهاب والمخدرات والمؤثرات العقلية وجرائم الاستغلال الجنسي إلى جانب تبادل الخبرات في مجالات استخدام التقنيات الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تعزيز العمل الشرطي.



حضر اللقاء الافتراضي، منيرة المرزوقي القائم بأعمال سفارة الإمارات لدى جمهورية جورجيا وباتا كالاندادزه، سفير جمهورية جورجيا لدى الدولة، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية، واللواء سالم علي مبارك الشامسي وكيل وزارة الداخلية المساعد للموارد والخدمات المساندة وعدد من الضباط.



يشار إلى وزارة الداخلية نظمت أسبوع التعاون الأمني بين الإمارات وجورجيا في شهر أبريل الماضي تعزيزاً للعلاقات المتميزة بين البلدين ورغبة في الارتقاء بهذه العلاقات إلى أعلى المستويات، وقد شهد هذا الأسبوع عدة اجتماعات بين المسؤولين في الأجهزة الشرطية في البلدين الصديقين، وذلك لتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعلومات في المجالات الأمنية والشرطية.



وتبادل الخبراء بين البلدين الحديث عن أفضل الممارسات المطبقة والتجارب الناجحة خاصة في مجالات توظيف التقنيات الحديثة في العمل الشرطي من بينها الطائرات بدون طيار" الدرونز" ووسائل حماية الأطفال، وسائل وتقنيات تعزيز السلامة المرورية وأهم المبادرات والمشاريع التي تم تطبيقها في قطاع المرور على مستوى الدولة، والإجراءات التي اتخذتها إدارات المرور والدوريات لخفض وفيات الحوادث المرورية وما ينتج عنها

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