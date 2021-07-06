لجنة إدارة الطوارئ والأزمات في أبوظبي تُحدث إجراءات الحجر المنزلي

المصدر: دبي – البيان

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات في أبوظبي بالتعاون مع مركز أبوظبي للصحة العامة، إجراء تحديث لإجراءات الحجر المنزلي للمخالطين لحالة إيجابية، وذلك في إطار الحرص على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع.

تصل مدة الحجر المنزلي للمطعمين إلى 7 أيام، مع إعادة فحص مسحة الأنف PCR في اليوم السادس، وفي حال كانت النتيجة سلبية يتم فك الساعة في اليوم السابع.

ويمتد الحجر المنزلي لغير المطعمين لأثني عشر يوماً، مع إعادة فحص مسحة الأنف في اليوم الحادي عشر، وفك السوار الإلكتروني في اليوم الثاني عشر في حال كانت النتيجة سلبية.

يمكن للمخالطين المسجلين في برنامج الحجر المنزلي إجراء الفحص مجاناً دون الحاجة لحجز موعد وفك السوار الإلكتروني، في أحد مراكز تقييم كوفيد-19 المتميزة، والمتواجدة في ميناء زايد ومستشفى المفرق وأدنيك في مدينة أبوظبي، ومركز المعارض - الخبيصي في مدينة العين، وفي مدينة زايد بمدينة الظفرة و أي من المستشفيات التابعة لشركة صحة في مدينة الظفرة.

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