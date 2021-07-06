المصدر: (دبي - البيان)

تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في إيصال العمل الخيري لمستحقيه، استكملت «حملة 100 مليون وجبة»، الأكبر في المنطقة لإطعام الطعام في 30 دولة وأربع قارات، توزيع أكثر من 750 ألف وجبة في كلٍ من تنزانيا وكينيا والسنغال، في إطار عملياتها المستمرة لتوصيل الدعم الغذائي لمستحقيه من المحتاجين في المجتمعات الأقل دخلاً، ضمن الدول التي تغطيها الحملة في العالم العربي وأفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية.

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"حملة 100 مليون وجبة" تصل بالدعم الغذائي إلى تنزانيا وكينيا والسنغال







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