المصدر: (دبي - البيان)

أكد عدد من وزراء التربية والتعليم العرب، أن جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم، التي انطلقت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أصبحت علامة فارقة في تطوير التعليم وإبراز مكانة المعلم، وتمكينه لكي يؤدي دوره الكبير والمؤثر في مسيرة التعليم، مشيدين برعاية ودعم سموه للجائزة، وحرصه على تعزيز الأطر الداعمة للمعلمين، ومنحهم الثقة والحافز للتطوير الدائم والتغيير المستمر باتجاه الأفضل.

جاء ذلك خلال الملتقى الافتراضي الذي نظمته الجائزة، وضم وزراء التربية والتعليم للدول المشاركة في الجائزة.

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وزراء التربية العرب: جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم علامة فارقة في تطوير التعليم

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