«طرق دبي» تُشرف على تدريب سائقي دراجات توصيل الطلبات

المصدر: دبي - البيان

باشرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مؤخراً وبالتعاون مع معاهد تعليم قيادة المركبات المُعتمدة لديها بإعداد وتأهيل المحاضرين المنتسبين لهذه المعاهد لتدريب وتأهيل سائقي الدراجات النارية العاملين في مجال توصيل الطلبات في الإمارة.

وتُشرِفُ الهيئة بشكل مباشر على تدريب هؤلاء السائقين وفقاً للدورة التدريبية التي تم إعدادها واعتمادها بالتنسيق مع الجهات المعنية. وتأتي هذه المبادرة في إطار سعي الهيئة لتحقيق أعلى معايير السلامة والأمان على طرق دبي، وضمن مشروع متكامل لتنظيم عمل شركات توصيل الطلبات ومنشآت الوسائط الإلكترونية العاملة في الإمارة.

وتتولى معاهد التعليم المُعتمدة لدى الهيئة عملية تأهيل السائقين للعمل في هذا القطاع الحيوي، وتحتوي الدورة التدريبية على عدة محاور أساسية توضح الالتزامات والإجراءات الواجب اتباعها من السائقين لضمان سلامتهم وسلامة المجتمع وتجنب المخالفات المترتبة عن عدم التزامهم بالقواعد والاشتراطات المعمول بها.

ومن المحاور الأساسية للدورة (المسؤوليات القانونية للسائق وقوانين السير والمرور المتعلقة بالسائق ـ أسباب وإحصائيات الحوادث المرورية ـ كيفية التعامل مع مختلف ظروف القيادة - كيفية التصرف في حال الحوادث المرورية ومع مركبات الطوارئ).

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