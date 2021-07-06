9000 زيارة تفتيشية على المنشآت الغذائية والصحية في عجمان

المصدر: عجمان- أسامة أحمد

نفذت إدارة الصحة العامة بدائرة البلدية والتخطيط في عجمان 9000 زيارة تفتيش ميدانية على المنشآت الغذائية والصحية خلال النصف الأول من عام 2021 وأسفرت عن تحرير عدد 858 إنذاراً صحياً وتعديل وضع 55 منشأة صحية، كما تم معالجة عدد 771 بلاغا ًوطلب استفسار صحي من الجمهور عبر مركز الاتصال الحكومي بإمارة عجمان، وتم معالجة عدد 12604 طلبات خدمة إلكترونية للمتعاملين عبر نظام الخدمات الالكترونية للصحة العامة والبيئة، وأكدت الدائرة استخدام نظام رقيب للتفتيش الذكي المستخدم لإدارة عمليات الرقابة والتفتيش على مستوي الدائرة ويساهم بشكل كبير في تغطية مهام التفتيش والرقابة وتعزيز كفاءة وفعالية عمليات التفتيش.

سلامة

وقال المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة لـ (البيان) تتبني إدارة الصحة العامة وإدارة مختبرات الأغذية والبيئة خطط عمل ومبادرات وفق أفضل الممارسات والخطط الوطنية للحفاظ على الصحة العامة بالإمارة، مشيراً إلى أن قطاع الصحة العامة والبيئة خلال النصف الأول للعام الحالي قام بإنجاز العديد من المشاريع والمبادرات منها تجديد شهادة مواصفة الأيزو 17020 للاعتراف الدولي لعمليات التفتيش والرقابة كأول جهة حكومية بإمارة عجمان في الحصول على تلك المواصفة، إنجاز خطة المسوحات الدورية للأسواق وفق نظام تحليل المخاطر الغذائية لمراقبة سلامة الأغذية بالأسواق.

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