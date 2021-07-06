بلدية دبي تغلق 4 مؤسسات خالفت الإجراءات الاحترازية

المصدر: (دبي - وائل نعيم)

أغلقت بلدية دبي 4 مؤسسات، بسبب عدم الالتزام بشروط التنظيف والتعقيم، والاكتظاظ، وعدم ارتداء الكمامات، وذلك خلال يوم أمس الأول.

وشملت المؤسسات التي تم إغلاقها مؤقتاً لحين إزالة سبب المخالفة، وتعديل أوضاعها: مركز لياقة، بالتنسيق مع مجلس دبي الرياضي، ومركز تدليك، وصالوناً ومقهى شيشة.

وبحسب التقرير اليومي للرقابة على المؤسسات، نفذ متفشو البلدية 2214 زيارة تفتيشية، وتم مخالفة 3 مؤسسات، وتوجيه 23 تنبيهاً، بينما بلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة، 2184 مؤسسة، بنسبة التزام إجمالية بالإجراءات الاحترازية لجميع المؤسسات، بلغت 98 %.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز