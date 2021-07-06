5 دقائق رحلة أولياء الأمور لتطعيم أطفالهم في عجمان

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

شهد مركز التطعيم بمقر جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية في منطقة مشيرف، إقبالاً كبيراً من أولياء أمور الأطفال، الذين قاموا باصطحاب أولادهم من أجل أخذ الجرعات المخصصة للقاح «كوفيد 19»، وسط إجراءات احترازية ووقائية لحماية جميع الراغبين بالتطعيم، وأشاد أولياء الأمور بحسن الاستقبال والتنظيم، عبر توفير قاعة خاصة لاستقبال أولياء الأمور بصحبة أطفالهم، ويستقبل المركز المراجعين من 8 صباحاً إلى 9 مساءً، من الأحد إلى الخميس، الأمر الذي أتاح للجميع الحضور في الوقت المناسب، وزاد الإقبال على تطعيم الأطفال بعد الانتهاء من الامتحانات، حيث يتم إجراء عملية التطعيم خلال 5 دقائق للجميع.

الوعي الصحي

وبينت منى المطروشي مدير عام جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية في عجمان، أن زيادة الوعي الصحي بين جميع أفراد المجتمع، ومتابعتهم لكل المستجدات، بما يخص اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس «كورونا» المستجد، ساهمت في الإقبال الكبير من الأطفال لأخذ اللقاح. وذكرت أن الإحاطة الإعلامية ساهمت في تعزيز الوعي الصحي، ونشرت الثقافة الصحية بين أفراد المجتمع، وساهمت في إقبال الناس على التطعيم وأخذ اللقاحات، وأكدت أن هذا الأمر من شأنه أن يسهم في تحقيق التعافي الشامل، وعودة الحياة إلى طبيعتها.

وأشارت إلى أن مركز التطعيم في مقر جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية، يستقبل يومياً أعداداً متزايدة منذ أكثر من 6 أشهر، من جميع فئات المجتمع، ويتم إجراء عملية التطعيم خلال 5 دقائق للجميع، وتخصيص قاعة لاستقبال الأطفال مع أولياء أمورهم، وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتبعها وزارة الصحة ووقاية المجتمع. وأكدت أهمية إسراع جميع أولياء الأمور بتطعيم أطفالهم، لحمايتهم من وباء «كورونا»، وتعزيز مناعة المجتمع.

اهتمام ورعاية

وأكد صالح المطروشي، ولي أمر، اهتمام القيادة الرشيدة بتوفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين، لتحصين المجتمع من وباء «كورونا»، وحماية صحة وسلامة الجميع، مشيراً إلى أنه أحضر ابنتيه لأخذ اللقاح، وبيّن أن عملية التطعيم تمت خلال فترة وجيزة، لم تتجاوز الـ 5 دقائق، وأشاد بحسن التنظيم والإشراف، وتخصيص قاعة خاصة لاستقبال أولياء الأمور وأولادهم.

وأكدت أم أحمد، ولية أمر، أنها حرصت على تطعيم ولدها الذي يبلغ من العمر 14 عاماً، من أجل حمايته من وباء «كورونا»، لا سيما في ظل تحور الفيروس، وأشادت بجهود الدولة، وتوفيرها التطعيم للجميع، لحماية صحة وسلامة المجتمع.

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