«بيئة أبوظبي» تبدأ تنفيذ اللائحة التنفيذية بشأن جودة المياه البحرية

المصدر: ‎أبوظبي - البيان

بدأت هيئة البيئة - أبوظبي تنفيذ اللائحة التنفيذية في شأن جودة المياه البحرية في إمارة أبوظبي والتي يشمل نطاق تطبيقها المياه والرواسب البحرية المحيطة للإمارة بالإضافة إلى التصريفات السائلة من المصادر البرية إلى البيئة البحرية.

‎وتهدف اللائحة، التي اعتمدها مجلس إدارة الهيئة مؤخراً، إلى الحفاظ على جودة المياه والرواسب البحرية المحيطة من خلال تنظيم عمليات التصريفات السائلة من المصادر البرية إلى البيئة البحرية، بالإضافة إلى تطوير إجراءات مكافحة تدهور جودة المياه والرواسب البحرية المحيطة وتطبيقها على دراسات تقييم الأثر البيئي وطلبات التراخيص البيئية.

‎وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي: «إن اللائحة التنفيذية في شأن جودة المياه البحرية جاءت لتعزز الإطار التنظيمي والرقابي الذي تسعى هيئة البيئة إلى تنفيذه بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية في الإمارة وذلك من خلال تطبيق معايير بيئية لنوعية المياه والرواسب البحرية المحيطة في مناطق المحميات البحرية في الإمارة وكذلك في مناطق الاستخدامات العامة خارج حدود مناطق المحميات البحرية، وتعتبر هذه المعايير الأولى من نوعها على مستوى المنطقة.

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