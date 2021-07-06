مختبر دبي المركزي يطور مواصفة مبتكرة لاختبار جودة العنبر

المصدر: دبي – وائل نعيم

طور مختبر دبي المركزي مواصفة مبتكرة شاملة هي الأولى من نوعها في المنطقة لاختبار جودة وسلامة العنبر باستخدام أحدث التقنيات المخبرية، والكفاءات الفنية الخبيرة.

وقال المهندس أمين أحمد محمد أمين مدير إدارة مختبر دبي المركزي لــ«البيان» تشمل المواصفة الفحوص الفيزيائية والكيميائية لمعرفة درجة نقاوة العنبر من خلال احتساب نسبة الشوائب الموجودة مع نسبة وجود مادة «امبارين» وهي المادة الأكثر أهمية داخل هذا المركب المثير للشغف والاستكشاف.

4 أنواع

وأضاف: إن هذه المادة صمغية وصلبة وتوجد منها أنواع تتفاوت في درجة جودتها فقد تكون رمادية أو بيضاء أو صفراء أو سوداء اللون، ويتم تكونها في أمعاء نوع معين من الحيتان يدعى حوت العنبر، لافتاً إلى أن هناك أربعة أنواع من العنبر وهي العنبر الأشهب القوي وهو من أجود وأفضل أنواع العنبر على الإطلاق، ويُعد ثمنه باهظاً جداً، والعنبر الأزرق أقل من العنبر الأشهب جودة، ولكنه من أنواع العنبر المتميزة، والعنبر الأصفر نوع من أنواع العنبر متوسط الجودة، والعنبر الأسود أقل الأنواع جودة وعادة ما يتم غشه بإضافة مادة الشمع أو الجص له.

وأوضح أن مادة العنبر ذات أهميّة اقتصاديّة كبيرة، نظراً لارتفاع ثمنها وكانت أكبر قطعة عنبر تمّ التقاطها من مياه المحيط وبلغ وزنها 248 رطلاً، وبلغ ثمنها 13 ألف جنيه إسترليني.

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