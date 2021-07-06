الإمارات والبحرين تبحثان التعاون في الإعلام البرلماني

المصدر: أبوظبي - وام

عقدت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي لقاء عن بعد مع الأمانة العامة لمجلس الشورى البحريني، بهدف تبادل الخبرات والتعاون في مجال الإعلام البرلماني، بما يسهم في مواكبة أحدث الممارسات الداعمة والمساندة لأعضاء المجلسين.

شارك في اللقاء عفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني في المجلس الوطني الاتحادي، والدكتورة فوزية يوسف عبد الله الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث في مجلس الشورى البحريني وموظفو الإعلام في أمانتي المجلسين.

وقدمت عفراء البسطي إيجازاً حول الأدوار والمهام التي يقوم بها قطاع الأمانة العامة المساعدة للاتصال البرلماني بمختلف إداراته وأقسامه، وسعيه الدؤوب لاستمرارية تطوير العمل الإعلامي البرلماني، بما يعكس الجهود والأدوار التي يقوم بها أعضاء المجلس الوطني الاتحادي من خلال اختصاص المجلس الدستوري التشريعي والرقابي والدبلوماسية البرلمانية، كما استعرضت آلية العمل في إدارة الإعلام البرلماني، والحرص الذي توليه الإدارة لإبراز أنشطة المجلس، مؤكدة السعي المستمر لاستثمار منصات التواصل الاجتماعي في نشر الثقافة البرلمانية وإبراز إنجازات المجلس الوطني. وأشادت بالتعاون القائم بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الشورى في مملكة البحرين الشقيقة، وخصوصاً خلال المشاركات الخارجية في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، منوهة بالتجربة الإعلامية المتميزة لمجلس الشورى.

وأكدت الدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث بمجلس الشورى البحريني، أن اللقاء يأتي في إطار الاهتمام بالاطلاع على التجربة المميزة للإعلام البرلماني في المجلس الوطني الاتحادي، والعمل معاً من أجل ترسيخ التعاون بين البرلمانات الخليجية، وتعزيز دورها الفاعل والإيجابي، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي، وذلك بتقديم الدعم والمساندة الإعلامية والبحثية والتقنية للأعضاء.

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