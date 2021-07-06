95 % نسبة الإنجاز بمسجد الرفاعة في رأس الخيمة

المصدر: الشارقة - البيان

أنجزت الشركة المنفذة لأعمال مسجد «الرفاعة» في رأس الخيمة والذي تتولاه جمعية الشارقة الخيرية، 95% من مراحل البناء ومن المقرر الانتهاء من كافة العمليات الإنشائية وتسليمه إلى الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف برأس الخيمة، خلال شهر أغسطس المقبل.

وقال محمد حمدان الزري مدير إدارة المشاريع والكفالات إن نسبة الإنجاز بمسجد الرفاعة الجاري بناؤه بإمارة رأس الخيمة، بتكلفة 1.3 مليون درهم، بالتنسيق مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في رأس الخيمة، وبدعم من المتبرعين وأصحاب الأيادي البيضاء، قد بلغت 95%، حيث تواصل الشركة المنفذة عمليات البناء لتسليمه إلى الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف برأس الخيمة، خلال شهر أغسطس المقبل.

وأشار الزري إلى أن موقع إنشاء المسجد من أكثر المواقع الحيوية، حيث يخدم الكثير من أهالي المنطقة، وتبلغ التكلفة المالية للمشروع 1.3 مليون درهم، ويتم بناؤه على مساحة 207 أمتار مربعة، ويتسع حتى 295 مصلياً من الرجال والنساء، متضمناً عدداً من الخدمات والمرافق مثل دورات المياه وساحات الوضوء، إلى جانب ساحة مواقف للسيارات، ومسكن للإمام. وأوضح الزري أن المسجد يعد واحداً من مشروعات المساجد التي تم تنفيذها داخل الدولة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة، ومن هذا المنطلق ندعو المتبرعين والمحسنين إلى مواصلة دعمهم لمشاريع الخير بأي قيمة تبرع .

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