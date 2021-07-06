23.5 مليون درهم إنفاق «الإحسان الخيرية» في النصف الأول من 2021

المصدر: عجمان ـ وام

بلغ إجمالي إنفاق جمعية الإحسان الخيرية خلال النصف الأول من العام الحالي 485, 23,569 درهماً، وتضمن دعم شرائح المجتمع الأكثر احتياجاً وذلك بهدف الحد من التداعيات الصحية والإنسانية والاقتصادية بما في ذلك توزيع المواد الغذائية وتسديد الالتزامات المالية عن المتضررين من جائحة «كورونا»، فضلاً عن مساعدات الأسر المتعففة وتمكين الأيتام وكفالة طلاب العلم.

وأوضحت الجمعية في تقرير أصدرته أن مجمل النفقات التي تم صرفها في مجموعة من المشاريع الخيرية والإنسانية في كل من إمارات عجمان ورأس الخيمة والفجيرة واستفادت منها شريحة كبيرة من الأيتام والأسر المتعففة والمحتاجة إضافة إلى تنفيذ المشاريع الرمضانية وتقديم المساعدات الطبية والمالية والغذائية الشهرية التي ساهمت في التخفيف عن معاناة الأسر ودعمها بحزمة من المبادرات والمشاريع الخيرية.

كما بلغ إنفاق جمعية الإحسان الخيرية خلال شهر رمضان 13,185,875 درهماً كان أبرزها توزيع «المير الرمضاني» على 3000 أسرة متعففة، وتوزيع «السلة الغذائية» وتوصيلها إلى منازل 2000 أسرة محتاجة كما شمل تنفيذ مشروع «إفطار الصائم» بنحو 75 ألف وجبة عبر توصيل وجبات الإفطار إلى عدة مواقع لسكن العمال ومنازل الأسر المتعففة مع اتخاذ التدابير الاحترازية للحد من «كوفيد 19»، إضافة إلى توزيع «زكاة الفطر وزكاة المال» على الأسر المستحقة وعيدية وكسوة اليتيم.

وساهمت الجمعية خلال نفس الفترة في مساعدة الحالات الطارئة والعاجلة من خلال برامجها الإذاعية التي تهدف لدعم المرضى، بالإضافة إلى الحالات التي ترد إلى المجمع الطبي ويتم تقديم الدعم الصحي لها.

وثمنت جمعية الإحسان الخيرية الدور الكبير للجهات الراعية وأهل الخير في دعم المبادرات الإنسانية والمشاريع الخيرية من خلال تقديم الدعم الإنساني للفئات المحتاجة من المجتمع.

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