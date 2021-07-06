سفير الدولة يبحث التعاون مع رئيس مجلس الأمة الكويتي

المصدر: (الكويت - وام)

التقى مطر حامد النيادي، سفير الإمارات لدى دولة الكويت، مرزوق علي الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، بمكتبه في مجلس الأمة. وأكد السفير حرص دولة الإمارات على توطيد أواصر التعاون المشترك، والارتقاء بالعلاقات بما يحقق طموحات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.

وأشاد رئيس مجلس الأمة بدولة الكويت بالعلاقات الثنائية الوطيدة والمتجذرة، والتعاون البناء على كافة الصعد والمجالات.

وتم خلال اللقاء، استعراض العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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