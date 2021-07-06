«مضياف» تطلق برنامج التدريب الصيفي 2021 الافتراضي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت إدارة توطين القطاع السياحي «مضياف» في كلية دبي للسياحة التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، إطلاقها برنامج التدريب الصيفي بنظام التعلم عن بعد للعام الثاني على التوالي، ودعت طلبة المدارس والجامعات الذين تتراوح أعمارهم بين 16 إلى 19 عاماً للتسجيل فيه.

وسيتم تنفيذ برنامج التدريب الصيفي 2021 وفقاً لـ 4 دورات متكررة كل واحدة منها تستمر لمدة 5 أيام، حيث تنظم أول دورة بين 4 و 8 يوليو الجاري، والثانية بين 11 و15 يوليو الجاري، والثالثة بين 25 و29 يوليو الجاري والرابعة بين 1 و5 أغسطس المقبل وتعقد جميعها بنظام التعلم عن بعد، وتتضمن الدورات ورش عمل تفاعلية مباشرة يقدمها متحدثون ذوو خبرة، إلى جانب ألعاب تفاعلية، وغيرها العديد من الأنشطة.

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