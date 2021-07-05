تركيب وتسجيل 6940 جهاز إنذار «أمان» خلال النصف الأول من العام الجاري بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت هيئة الوقاية والسلامة بالشارقة وشركة «ساند» لإدارة المرافق تركيب ما يزيد على 6940 جهاز أمان خلال النصف الأول من العام الجاري وهو الجهاز الذي يقوم بربط أنظمة الحريق في المنشآت بغرفة عمليات الإدارة العامة للدفاع المدني وغرفة عمليات ساند لتقليل زمن الاستجابة للتعامل مع الحرائق.

وأكد الشيخ المهندس خالد بن صقر القاسمي رئيس هيئة الوقاية والسلامة بالشارقة أن جهاز أمان يسهم بشكل كبير في حماية الأرواح من مخاطر الحرائق وطالب ملاّك العقارات والمنشآت بإمارة الشارقة بالإسراع بالتسجيل في النظام لما فيه من منافع كثيرة تعود على السكان والممتلكات على حد سواء.

وتوفر «ساند» شركة إدارة المرافق وصيانة المباني والمملوكة لشركة الشارقة لإدارة الأصول القابضة - الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة - خدمات في إدارة المرافق و صيانة المباني والخدمات الفنية ذات الصلة للكيانات التجارية والحكومية بالإضافة إلى إدارة الطاقة والمبادرات المستدامة كجزء من خدماتها الشاملة في مجال إدارة الطاقة واستدامة المباني والمرافق كما يقدم فريق العمل بساند خدمات فنية متخصصة في أمن وسلامة المنشآت والمرافق.

وقال المهندس سلطان الكتبي الرئيس التنفيذي لشركة «ساند» لإدارة المرافق إنه تم بالشراكة والتعاون والتنسيق مع هيئة الوقاية والسلامة وإدارة الدفاع المدني تركيب وتسجيل ما يزيد على 6940 جهاز أمان في مختلف مناطق الشارقة خلال النصف الأول من العام الجاري وفقاً لأجندة وخطة الفريق من أجل تغطية كافة المنشآت والمناطق السكنية والتجارية والصناعية..مشيراً إلى أن تركيب «أمان» يعتبر إلزامياً لجميع المنشآت في الإمارة تطبيقاً لأعلى مستويات الوقاية والسلامة.

وأوضح الكتبي أن الهدف هو الوصول إلى امتثال 100 % من ملاّك ومستثمري العقارات والمنشآت والمرافق في إمارة الشارقة التي ينطبق عليها قرار تركيب وربط نظام أمان لحماية المباني من الحرائق والحوادث في نهاية العام الجاري.

ولفت إلى أن مثل هذه المهمة تدخل ضمن اختصاصات «ساند» التي تشمل الإدارة المتكاملة للمرافق، وخدمات العناية بالمرافق العامة والخاصة وإدارة المشاريع الفنية في البناء، والنطاقات المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة مثل استراتيجيات الوقاية من الحرائق وفحص الصحة والسلامة البيئية والتدريب وتكامل أنظمة الأمن.

ويعتبر «أمان» النظام المعتمد بإمارة الشارقة وفقاً لقرار المجلس التنفيذي رقم (20) لعام 2019م حيث يلزم القرار المنشآت الصناعية والتجارية والمباني السكنية بتركيب نظام أمان لحماية أفراد المجتمع من مخاطر الحريق على مدار الساعة ضمن منظومة إنذار تنبه في حالة الحريق والحالات الطارئة ويتصل النظام بغرفة العمليات التابعة لإدارة الدفاع المدني بإمارة الشارقة.

ويرتبط النظام بغرفة تحكم على أعلى المستويات والمعايير الدولية في مركز العمليات وإسعاد المتعاملين في شركة «ساند» بالتعاون مع «هيئة الوقاية والسلامة» لترجمة استراتيجية إمارة الشارقة المتعلّقة بتعزيز ركائز الأمن والسلامة ونشر الوعي حول أفضل السبل للوقاية من الحوادث والحرائق من أجل الوصول إلى مجتمعٍ خالٍ من الأخطار.

وتبلغ تكلفة تركيب جهاز أمان 4200 درهم وهو نظام الربط الإلكتروني لأجهزة الإنذار مع غرفة العمليات التابعة للإدارة العامة للدفاع المدني وغرفة عمليات أمان التابعة لشركة ساند الذراع التنفيذية للمشروع التي تعمل على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع.

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