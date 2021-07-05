شيخ الأزهر يشيد بجهود الإمارات للحفاظ على اللغة العربية

المصدر: وام

أشاد فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة للحفاظ على اللغة العربية محلياً وعربياً وعالمياً التي أرساها القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتُواصلها القيادة الرشيدة من خلال مبادرات عديدة، من بينها إنشاء مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها بجامعة الأزهر، وثمَّن مبادرات مركز أبوظبي للغة العربية في دعم اللغة العربية والمشهد الثقافي العربي.

جاء ذلك خلال استقبال فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف وفداً من مركز أبوظبي للغة العربية، وذلك في إطار مشاركة دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي ممثلة بالمركز في الدورة الثانية والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب.

واستعرض وفد المركز خلال اللقاء أبرز المشاريع والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز إتقان اللغة العربية ودعم النتاج الأدبي العربي والتحول الرقمي.

وأكد الجانبان أهمية التبادل الحضاري ونشر ثقافة التسامح والحوار اللذين يلتزم بهما مركز أبوظبي للغة العربية وتدعو إليهما مشيخة الأزهر الشريف.

جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك دعماً لمسيرة النهوض باللغة العربية وقطاع الثقافة على مستوى المنطقة العربية.

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