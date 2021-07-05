وفد من قنصلية زامبيا يزور متحف شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

استقبلت القيادة العامة لشرطة دبي وفداً من قنصلية جمهورية زامبيا برئاسة القنصل العام دنكان موليما وعدداً من الدبلوماسيين وزوجاتهم، وذلك للاطلاع على مُحتويات ومقتنيات متحف شرطة دبي.

وكان في استقبال الوفد الرائد علي يوسف يعقوب رئيس قسم التنوع الثقافي بالوكالة في إدارة التوعية الأمنية، وعلياء محمد العجلة رئيس قسم متحف شرطة دبي.

واطلع الوفد على محتويات متحف شرطة دبي من قاعة السينما الرقمية، وقاعة لعرض المشاركات المجتمعية، وقاعة مُتخصصة توثق مسيرة شرطة دبي الحافلة بالعطاء، وقاعة لعرض الأسلحة والأجهزة المستخدمة منذ تأسيس القوة، إلى جانب قاعة خاصة بعرض بعض المضبوطات في القضايا متنوعة من قبل شرطة دبي وطرق الكشف عنها سواء في مجال مكافحة المخدرات أو التزوير أو غيرها.

واستمع الوفد إلى شرح من علياء محمد العجلة حول قصة التطور والإنجازات المتنوعة التي حققتها شرطة دبي على مدى العقود الماضية في مختلف المجالات الأمنية والمجتمعية.

وفي ختام الزيارة، عبر وفد قنصلية زامبيا عن سعادته بالاطلاع على تاريخ شرطة دبي الحافل بالعطاء، وأبرز ابتكاراتها الحديثة في العمل الأمني والشرطي.

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