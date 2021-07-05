«الصحة العالمية» تشيد بدعم محمد بن زايد لجهود مكافحة شلل الأطفال

المصدر: (دبي - البيان)

أشادت منظمة الصحة العالمية، بالدعم المتواصل من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لجهود مكافحة شلل الأطفال، وما يقدّمه من تمويل في هذا الشأن، ضمن حملة الإمارات للتطعيم ضد شلل الأطفال، وفي إطار المشروع الإماراتي لدعم باكستان وأفغانستان في مواجهة هذا المرض.

وثمنت اللجنة الفرعية لإقليم شرقي المتوسط، التابعة للمنظمة، والمعنية باستئصال شلل الأطفال، الجهود الرائدة التي تبذلها الإمارات في مكافحة مرض شلل الأطفال، على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

الصحة العالمية تشيد بدعم محمد بن زايد المتواصل لجهود مكافحة شلل الأطفال

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