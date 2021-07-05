انطلاق «الحصاد التطوعي 16» افتراضياً للأطفال بـ«اجتماعية الشارقة»

المصدر: الشارقة - البيان

انطلقت فعاليات معسكر حصاد التطوعي الافتراضي في نسخته الـ 16، ويستهدف الأطفال من سن 6 إلى 12 عاماً، بهدف تنمية مهاراتهم، ويستمر حتى 15 من الشهر الجاري، وللعام الثاني على التوالي تستمر إدارة التلاحم المجتمعي بدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، بتنظيم هذه المبادرة افتراضياً بسبب جائحة «كورونا» والإجراءات الاحترازية، لذا وضعت الإدارة برنامجاً حافلاً بالمفاجآت والترفيه والهدايا والمعرفة، والتي تنظم طوال أيام المعسكر من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً. وتتم المشاركة عبر تطبيق التواصل التقني المرئي «زووم».

مهارات

ويهدف المعسكر إلى تنمية مهارات الأطفال من خلال مجموعة من الحقول تتمثل في حقل التطوع والتنظيم والعمل الجماعي والتواصل الجماعي والبيئة المستدامة والمبادرة والإبداع والابتكار والالتزام والذكاء الأخلاقي وغيرها من القيم البناءة التي يتضمنها المعسكر.

ويتطرق المعسكر لمجموعة من البرامج، يأتي في مقدمتها التطوع وقيمته الكبيرة في حياة الأطفال وأهمية آثاره على الفرد والمجتمع إلى جانب أهمية التطوع في إسعاد الآخرين، بالإضافة إلى تعزيز قيمة المبادرة ومساعدة الآخرين.

تعزيز

وبحسب حصة الحمادي مدير إدارة التلاحم الأسري، فالمعسكر يركز على تعزيز العديد من القيم في حياة أطفالنا وصياغتها على شكل زيارات افتراضية يومياً أو مكالمة هاتفية مع أحد المرضى أو كبار السن من أفراد الأسرة والأقارب، أو ورش تدريبية، والقيم هي ثقافة التطوع لدى الأطفال، وغرس مهارات حب العمل التطوعي واستثمار القدرات والمهارات في مجال التطوع، وتعلم الإبداع والابتكار، من خلال مشروع يعزز قدرة ومهارات الطفل في العمل التطوعي مثال (صندوق الخير) وصناعة لعبة لأخيك، وحب الخيــــر وتعزيز قيمة العمل الإنساني، وتعلم فضل الصدقة وصلة الأرحام، الثقافة والمعرفة، وغرس قيمة الثقافة والمعرفة من خلال زيارة افتراضية لمكتبة دبا الحصن والاستدامة البيئية، بأن نغرس قيمة الاستدامة في نفوس الأطفال من خلال المحافظة على البيئة، وتشجيعهم على استخدام المواد الصديقة للبيئة وإعادة تدويره، وزيادة المساحة الخضراء في حديقة المنزل والاعتناء بها بشكل يومي. وغرس قيمة المبادرة ومساعدة الآخرين بورشة «المبادر الحسن»، وكيف أكون مبادراً.

ودعت مدير إدارة التلاحم المجتمعي أولياء الأمور إلى تسجيل أطفالهم عبر المنصة الإلكترونية التابعة لمركز الشارقة للتطوع في موقع الدائرة https://sssd.shj.ae/volunteers/opportunity_details/3663.

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